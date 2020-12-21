Украинский бизнес недоволен состоянием дел в сфере налогообложения — ЕБА

Представители отечественного бизнеса ухудшили оценку ситуации в Украине в области налогообложения. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Налоговый индекс", которую Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) провела вместе с EY в Украине.

Как сообщает пресс-служба ЕБА, интегральный показатель индекса составил 2,90 баллов из 5-ти возможных (2,95 в предыдущем периоде) и продолжает оставаться в отрицательной плоскости.

Результаты Налогового индекса демонстрируют неутешительную стабильность настроений налоговых экспертов второй год подряд. К тому же, на протяжении всей истории исследования с 2011 года индекс ни разу не пересек отметку в 3 балла.

Среди составляющих налогового индекса худшую оценку получило качество налогового законодательства — 2,74 балла, а самую лучшую — ситуация с фискальным давлением — 3,13 баллов из 5-ти возможных.

Как отмечают в ассоциации, несмотря на общее улучшение оценки по фискальному давлению, по сравнению с началом года, увеличилось количество респондентов, которые сообщили об ощутимых проявлениях давления — 32% (24% в прошлом периоде).

Читайте также: Надійне страхування бізнесу

Еще 23% опрошенных сообщили, что фискальное давление практически отсутствовало, а 18% не заметили никаких проявлений давления. В предыдущей волне опроса таких было 49% и 11% соответственно. Большинство, а именно 27% экспертов, оценили уровень давления как нейтральный.

Среди методов фискального давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал следующие:

– необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и информационные запросы;

– "предложения" уплаты налогов авансом;

– несвоевременное представление отчетности из-за технических сбоев работы сервера ГНС ​​является причиной штрафов;

– начисление спорных штрафных санкций, обременительные проверки, и тому подобное.

Кроме этого, согласно опросу, наблюдается тревожная поляризация оценок экспертов по качеству налогового обслуживания. Хотя большинство респондентов, в том числе 52% указали на удовлетворительный уровень услуг, однако количество довольных работой налоговиков уменьшилась до 24% (32% в предыдущем периоде). Также возросло количество недовольных до 24% (17% в начале года).

"В этом году был принят ряд радикальных изменений, касающихся многих налогов, что, конечно, добавило хлопот компаниям. Бизнесу пришлось оперативно приспосабливаться к новым правилам, а, следовательно, не вызывает удивления то, что налоговые эксперты жалуются на непонятность правил и разъяснений или их отсутствие, а также поспешное введение новых требований. Прогнозируемость и стабильность — критически важны для бизнеса, особенно, если речь идет о внедрении налоговых нововведений", — комментирует заместитель директора представительства интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская.

Традиционно самыми низкими оказались оценки качества налогового законодательства и процесса администрирования налогов и подготовки отчетности. Так, количество недовольных качеством налогового законодательства осталось неизменным с предыдущего периода и составило 30%.

Несколько возросла доля довольных — с 7% в предыдущем периоде в текущих 10%. Еще 60% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Большинство респондентов, а именно 60% оценили процесс подготовки налоговой отчетности и администрирования налогов на удовлетворительном уровне, тогда как 30% убеждены, что он является обременительным.

Всего 12% респондентов считают эту процедуру легкой. Эксперты указывают на такие факторы, отрицательно влияющие на подготовку налоговой отчетности и администрирования, в порядке приоритетности:

– количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплаты налогов;

– непонятность правил и разъяснений по подготовке налоговой отчетности и проведения платежей;

– поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним;

– несовершенство электронной системы отчетности;

– количество платежей.

В ЕБА подчеркнули, что традиционный лидер этого анти-рейтинга "Количество платежей" на этот раз оказался на последнем месте. На первое место вышел критерий количества времени, которое тратится на подготовку отчетности. Такая оценка понятна, поскольку на период, за который проводился опрос, пришлось принятия значительных изменений в налоговое законодательство, что увеличило нагрузку на персонал, ответственный за подготовку налоговой отчетности.

В целом, лишь 7% экспертов считают, что действующий налоговый режим способствует развитию их бизнеса. Для улучшения условий ведения бизнеса в контексте налоговой сферы эксперты выделили три приоритетных направления для дальнейшего совершенствования — налогообложение прибыли предприятий, налог на добавленную стоимость и налогообложение персональных доходов.

"Традиционно низкие оценки качества налогового законодательства и сокрушительные 7% в пользу благоприятного характера системы налогообложения должны побуждать власть к содержательному диалогу с общественностью по желаемым изменениям. Опрос показал, что бизнес имеет позицию по поводу того, какие изменения нужны. Следует начинать разговор", — отметил руководитель налогово-юридической практики EY в Украине, председатель Налогового комитета ЕБА Владимир Котенко.

Исследование "Налоговый индекс" Европейской Бизнес Ассоциации проводится с 2011 года.

Индекс состоит из четырех равнозначных компонентов:

– качество налогового законодательства;

– обременительность/легкость администрирования налогов;

– фискальное давление;

– качество налогового обслуживания.

В текущем опросе принял участие 91 специалист в сфере налогов и финансов членских компаний Ассоциации.

Напомним, согласно результатам исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины", проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией совместно с юридической фирмой "Василий Киcиль и Партнеры", стало известно, что индекс инвестиционной привлекательности снизился во второй половине 2020 года до 2,40 баллов из 5-ти возможных.

Результаты индекса демонстрируют беспрецедентное снижение настроений генеральных директоров, сопоставимо с оценками 2013 года. В предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,51 баллов.