Украинский бизнесмен продает недвижимость в США, чтобы строить ядерные реакторы в Украине

Совладелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич будет инвестировать в украинские месторождения редкоземельных металлов деньги, полученные от продажи активов в США. Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
"Нужно поднимать промышленность и вкладывать деньги в те возможности, которые есть в стране. Вот мы купили месторождение на аукционе. И моя мечта строить ядерные реакторы в Украине", — отметил Буткевич.
Месторождения этих минералов в основном расположены в Житомирской и Кировоградской областях.
Бизнесмен уточнил, что речь идет о малых ядерных реакторах, и что он уже встречался со всеми основными мировыми производителями.
По словам Буткевича, деньги для развития этого проекта он получает от продажи собственной недвижимости в США.
Он уверен, что это направление бизнеса может принести гораздо больше денег, чем сеть супермаркетов АТБ.
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