Украинский IT-проект в fashion retail — один из лучших в Восточной и Центральной Европе

Украинский fashion-ритейлер INTERTOP стал финалистом ежегодной премии SAP Quality Awards среди стран Восточной и Центральной Европы (CEE). На конкурсе компания представила проект SAP S/4HANA, который был реализован специалистами AGELESS. Благодаря новой системе бизнес INTERTOP трансформировался в мощную технологическую фэшн-платформу, которая надежно функционирует для обеспечения положительного клиентского опыта.

Всего в финал SAP Quality Awards вышло 23 проекта из 9 стран СEE. Награды вручали в двух главных номинациях: Rapid Time to Value — проекты, для которых главным критерием успеха была скорость внедрения, и Business Transformation — проекты, которые трансформировали бизнес-процессы компаний.

Престижную международную награду получают компании, которые не только внедрили для нужд бизнеса решения SAP в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами, но и получили высокие показатели эффективности. Независимое жюри анализирует заявки десятков компаний, чтобы выбрать лучших. Поэтому сам факт попадания в финал SAP Quality Awards является признанием лидерства в сфере запуска и успешного использования инновационных продуктов и решений вендора.

"Внедрение SAP S/4HANA было амбициозной задачей с точки зрения коренных изменений в функционировании компании, — комментирует Алексей Сапунков, Chief Digital Officer INTERTOP Ukraine. — Запуск программного обеспечения такого уровня не случается просто так. Важнейшую роль в этом процессе сыграл профессионализм партнера, а также грамотно выстроенное взаимодействие между коллегами из AGELESS, IT-командой INTERTOP и представителями других подразделений компании.

Этот проект является большим достижением и основанием для гордости. Такой замечательный результат сотрудничества свидетельствует о том, что SAP-решения для украинских компаний — это большой шаг к международному признанию", — отмечает CEO компании AGELESS Юрий Курлянчик.

Интересно, что это первый кейс внедрения SAP S4/HANA в области торговли модными товарами (fashion retail) в Украине. В рамках проекта системы развёртывались в облачной среде, а кроме ERP было внедрено специализированное решение для отрасли ритейл — SAP CAR, которое позволяет более глубоко анализировать продажи.

Проектной команде удалось запустить новую систему менее чем за год — и это во время карантина, который заставил полностью перейти на удаленную работу в сжатые сроки.

"Компания INTERTOP Ukraine в сотрудничестве с партнером AGELESS продемонстрировала быстрое и успешное внедрение решения SAP S/4HANA и обеспечила отличное обслуживание клиентов fashion-сети даже в сезон пиковых покупок. Проект INTERTOP заслуженно получил признание не только в Украине, но и за ее пределами, что подтверждает выход отечественного fashion-ритейлера в финал конкурса", — прокомментировал Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

СПРАВКА

AGELESS — консалтинговая IT-компания в сфере внедрения и поддержки современных решений для эффективного управления бизнесом, официальный партнер по продаже программных продуктов SAP со статусом SAP Platinum Partner. AGELESS работает с 2006 года и обслуживает более 80 национальных и международных клиентов, выполняет сложные и нестандартные проекты по автоматизации бизнес-процессов, успешно внедряет новейшие технологии.