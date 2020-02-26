"Украинский Кибер Альянс" прекращает сотрудничество с органами власти

ОО "Украинский Кибер Альянс" полностью прекращает сотрудничество с органами государственной власти в Украине, пока с его участников не будут сняты подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесены извинения. Об этом сообщает Лига.Tech.

"Нас обвиняют как группу людей. То есть мы сидели все за клавиатурой и писали сообщения. Если нас в этом (кибератаках - Delo.ua) обвиняют, значит наша помощь не нужна. За все годы своей деятельности нас ни разу не обвиняли в чем-то подобном. Сотрудники КОРДа (полиция особого назначения – Delo.ua.) сломали двери, перерезали кабель интернета и пугали соседей, которые возвращались вечером с работы. В постановлении обыска не было указано имя следователя. Если бы мы вчера передали данные об киберуязвимости в международную организацию, Одесский аэропорт бы закрыли для международных рейсов", — утверждают участники Альянса.

По словам, адвоката Кибер Альянса Андрея Левковца, уже несколько лет правоохранительные органы не имеют права изымать технику — нужно делать ее копию.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Следователь сначала должен убедиться, что техника имеет информацию, которая касается дела, а не просто забирать ее. Ответственность за киберугрозу перекладывается на тех, кто хотел ее предупредить. Ориентировочную стоимость изъятой техники сейчас оценивают. После получения этой цифры, будем обращаться с жалобой на возвращение собственности", — сообщил Левковец.

Напомним, 25 февраля 2020 года полиция провела обыски по месту регистрации трех общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс". Они связали такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением.