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"Украинский Кибер Альянс" прекращает сотрудничество с органами власти

Сотрудничество могут возобновить только после снятия всех подозрений во взломе систем Одесского аэропорта

"Украинский Кибер Альянс" прекращает сотрудничество с органами власти "Украинский Кибер Альянс" прекращает сотрудничество с органами власти
Фото: Украинский Кибер Альянс

ОО "Украинский Кибер Альянс" полностью прекращает сотрудничество с органами государственной власти в Украине, пока с его участников не будут сняты подозрения во взломе систем Одесского аэропорта и принесены извинения. Об этом сообщает Лига.Tech.

"Нас обвиняют как группу людей. То есть мы сидели все за клавиатурой и писали сообщения. Если нас в этом (кибератаках - Delo.ua) обвиняют, значит наша помощь не нужна. За все годы своей деятельности нас ни разу не обвиняли в чем-то подобном. Сотрудники КОРДа (полиция особого назначения – Delo.ua.) сломали двери, перерезали кабель интернета и пугали соседей, которые возвращались вечером с работы. В постановлении обыска не было указано имя следователя. Если бы мы вчера передали данные об киберуязвимости в международную организацию, Одесский аэропорт бы закрыли для международных рейсов", — утверждают участники Альянса.

По словам, адвоката Кибер Альянса Андрея Левковца, уже несколько лет правоохранительные органы не имеют права изымать технику — нужно делать ее копию. 

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"Следователь сначала должен убедиться, что техника имеет информацию, которая касается дела, а не просто забирать ее. Ответственность за киберугрозу перекладывается на тех, кто хотел ее предупредить. Ориентировочную стоимость изъятой техники сейчас оценивают. После получения этой цифры, будем обращаться с жалобой на возвращение собственности", — сообщил Левковец.

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Напомним, 25 февраля 2020 года полиция провела обыски по месту регистрации трех общественных активистов и совладельцев ОО "Украинский Кибер Альянс". Они связали такие действия Национальной полиции Украины с политическим давлением.

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