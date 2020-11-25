Украинский предприниматель вложил $50 тысяч в разработку приложения для тяжелоатлетов

В Украине разрабатывают обновленное приложение Professional Weightlifting для профессиональных спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой. Об этом сообщает компания-разработчик Powercode.

В базовой версии приложения, запущенной в прошлом году, встроен подбор оптимального плана тренировки, постановка целей и анализ результатов. Сейчас команда разработчиков полностью переписывает приложение. В обновленную версию встроят технологию распознавания объектов.

"Спортсмен сможет снять свою тренировку на телефон, приложение распознает на изображении штангу, отрисует ее траекторию, амплитуду и скорость движения и сравнит с идеальными параметрами. Таким образом спортсмен сможет довести технику выполнения упражнений до идеала", — поясняют разработчики.

Кроме того, приложение сможет подбирать рацион питания в зависимости от веса и параметров спортсмена и желаемого результата.

Обновленная версия Professional Weightlifting стала результатом сотрудничества украинского тяжелоатлета, бронзового призера Чемпионата мира и участника Олимпийских игр Дмитрия Чумака с предпринимателем Владиславом Савченко.

Последний инвестировал в проект 50 тысяч долларов. Разработкой занимается принадлежащая Савченко IT-компания Powercode.

"С Дмитрием мы познакомились на проекте Национального олимпийского комитета Украины OlympicBattleUA. В нем звезды украинского спорта учат предпринимателей и представителей шоу-бизнеса спортивным упражнениям. Результатом нашего знакомства стала коллаборация — создание инновационного решения для профессиональных спортсменов. В Украине аналогичных приложений для спорта мы не нашли", — рассказал Савченко.

Релиз приложения запланирован на начало следующего года. Монетизироваться оно будет за счет платного функционала, при этом цена будет зависеть от количества купленных тренировок.