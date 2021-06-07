Украинский рынок электрокаров в мае сократился на 34%: какие авто покупали

В мае 2021 года первичные регистрации электромобилей в Украине (новых и подержанных) сократились почти на 34% по сравнению с маем 2020 года — до 622 единиц.

В том числе регистрации легковых авто сократились почти на 36% — до 590 единиц, а коммерческих выросли на 14% — до 32 единиц, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Согласно сообщению на ее сайте, на долю новых электрокаров в общих регистрациях пришлось 11% (67 единицы).

В общем количестве зарегистрированных легковых авто — 66 новых и 524 подержанных, а новым коммерческим был только один автомобиль.

При этом по сравнению с апрелем 2021 года в мае регистрации сократились на 11%.

Указано, что самым популярным электрокаром мая в очередной раз стал Nissan Leaf — украинскую регистрацию получили 186 авто этой модели (в апреле — 198).

Второй результат в мае-2021 показала Tesla Model 3, в ее зачете 66 регистраций.

Третьим стал AUDI E-Tron (33 регистрации).

Четвертым по популярности стала Tesla Model S — 32 регистрации.

Замыкает ТОП-5 майского рынка электрокаров Chevrolet Bolt с 29 авто.

В свою очередь самым популярным коммерческим электромобилем остается Renault Kangoo Z.E. — 24 регистрации.

По данным ассоциации, всего за январь-май 2021 года первую регистрацию в Украине прошли немногим более 3000 электромобилей — на 12% больше, чем за аналогичный период 2020 года, при этом 90% из них — подержанные.

В том числе регистрации новых авто выросли на 36,5% к январю-маю-2020 года — до 299 единиц, подержанных — почти на 10%, до 2716 единиц.

Ранее "Ниссан Мотор Украина", официальный дистрибьютор Nissan в Украине, сообщил о начале официальных продаж в Украине с лета обновленного Nissan Leaf (до этого в Украину ввозили только подержанные), а в мае объявил цены на него — в предлагаемой богатой комплектации N-Connecta цена стартует от 976,49 тысячи грн.

Как сообщалось, в 2020 году первичные регистрации электромобилей в Украине сократились на 1% (или на 87 единиц) по сравнению с 2019 годом — до 7455 единиц, в том числе на долю подержанных авто пришлось 91,3% (6803 единицы).

Напомним, в Украине с 1 января 2016 года не взимается ввозная пошлина на электромобили, до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС. Ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.

В октябре 2020 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты №3476 и №3477, предполагающие, в частности, стимулирование продаж легковых и грузовых электромобилей, электротягачей до 2025 года, освобождение от ввозной пошлины и НДС необходимых для производства электротранспорта комплектующих, освобождение от налога на прибыль предприятий, выпускающих исключительно электротранспорт.

Профильный комитет ВР 2 июня 2021 года поддержал эти законопроекты и рекомендовал парламенту принять их во втором чтении.

Как написал в Facebоok один из авторов законопроектов народный депутат Роберт Горват, после доработки в документы включили ряд предложений, которые существенно повлияют на сегмент транспорта, работающего на природном газе метане или биогазе.

"В частности, речь идет об аналогичных таможенных и налоговых стимулах, которые коснутся как импорта, так и производства транспортных средств этой категории и комплектующих к ним", — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что корейский автомобильный производитель Hyundai планирует в 2 раза сократить количество моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Также сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74%, до $10,4 млрд.