IT и Телеком 40 минут назад

Украинский стриминговый стартап привлек от инвесторов $50 млн

Новый раунд на $50 млн Restream привлек от ряда инвесторов во главе с фондами Sapphire Ventures and Insight Partners

Александр Худа и Андрей Суржинский, Фото: Restream Александр Худа и Андрей Суржинский, Фото: Restream
Александр Худа и Андрей Суржинский, Фото: Restream

Стриминговый сервис Restream, созданный в Виннице и инкорпорированный в Остине, США, привлек $50 млн в ходе раунда А, сообщает AIN.UA.

По информации издания, новый раунд на $50 млн Restream привлек от ряда инвесторов во главе с фондами Sapphire Ventures and Insight Partners.

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Управляющий партнер Sapphire Ventures, Пол Левин и управляющий партнер Insight Partners, Тедди Варди, вошли в борд директоров Restream.

Прошлый раунд в $4,5 млн Restream привлекли в 2018 году от фондов Silverton Partners, Liquid2 и Anorak Ventures (руководитель Грег Касл — один из первых инвесторов Oculus), а также от Джеймса Армстронга (один из первых инвесторов PayPal).

Продукт Restream позволяет стримеру одновременно транслировать свое видео на 30 платформ из списка интеграций компании, таких как Twitch, Youtube, Periscope, Facebook и другие. Видео возможно транслировать сразу в несколько разных групп на одной платформе.

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При этом есть возможность забирать видео по RTMP ссылке и по стриминг-ключу Restream транслировать на любом сервере.

Дополнительным функционалом Restream, улучшающим взаимодействие стримеров с их аудиториями на самих платформах, являются сквозной чат и сквозная аналитика.

Александр Худа и Андрей Суржинский основали Restream в январе 2015 года.

С января 2020 года в компании отчитались о 300%-м росте месячных просмотров стримеров, пользующихся Restream. В июле 2020 они составили 750 млн. Всего у сервиса 2 миллиона стримеров, создающих в среднем 8 млн стримов в месяц.

Напомним, украинская платформа для поиска и доставки лекарств Liki24 привлекла 5 млн долларов от Horizon Capital и существующих инвесторов. Общий объем привлеченного финансирования составил 6 млн долларов.

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