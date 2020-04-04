Украинским фермерам дали бесплатный доступ к спутниковому мониторингу полей

Украинско-американская компания EOS Data Analytics на время карантина открыла бесплатный доступ к платформе спутникового мониторинга полей EOS Crop Monitoring, чтобы фермеры имели больше возможностей оставаться дома.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает AgroPortal.

Платформа спутникового мониторинга полей — "облачный" сервис, который использует спутниковые снимки для слежения за посевами. Он предоставляет фермерам важную актуальную информацию об их состоянии.

"EOS Crop Monitoring позволяет принимать рациональные, подкрепленные данными решения в сельском хозяйстве. Технологическая платформа уведомляет пользователей об изменениях в вегетации, предупреждает о резком изменении погоды, автоматизирует выставление приоритетов. Благодаря спутниковым данным за состоянием полей можно следить буквально из дома, уменьшая потребность контактировать с людьми — это очень важно во время карантина", — объяснили в компании.

Указано, что доступ к платформе стал бесплатным. Это делается для того, чтобы поддержать аграриев во время пандемии. Предложение действует до 30 апреля 2020 года.

Чтобы воспользоваться им, нужно зарегистрироваться на сайте платформы и получить письмо с инструкциями для бесплатного доступа.

"Медики сейчас борются за наше сегодня, тогда как фермеры работают ради завтрашнего дня. Вряд ли можно представить себе мир, где сельское хозяйство просто перестало работать. Поэтому мы хотим помочь тем, кто не прекращает работать даже в нынешней ситуации", — отметил директор по развитию бизнеса EOS Crop Monitoring Александр Сакаль.

Он добавил, что с начала запуска этой пропозиции к ней проявили интерес многие фермеры из разных стран.

Для справки: EOS Data Analytics — международная компания, которая предлагает аналитические облачные решения и услуги на основе спутниковых и геопространственных данных. Среди партнеров компании — ведущие поставщики спутниковых данных, которые получают информацию от проектов Landsat, MODIS и Sentinel.

Ранее аналитики компании с помощью карты EOS выяснили, что в госкадастре не зарегистрированы около 4,3 млн гектаров украинских полей.