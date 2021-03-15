Украинским отелям снова раздают звезды: на пять сейчас претендуют девять заведений

Девять украинских отелей претендуют на получение пяти звезд — четыре из них находятся в Киеве, а еще пять в регионах. Об этом рассказал на своем Telegram-канале министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, на сегодняшний день на определение категории ждут 75 заведений размещения. Руководительница Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив добавляет, что из пяти тысяч отелей в Украине звезды имеют не более двухсот.

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"Большая часть заявок подана впервые, у части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые требуют категоризации для открытия игорных заведений", — поясняет Олеськив.

Отметим, в прошлом году полномочия устанавливать категории гостиницам передали от Минразвития экономики, Госагентству развития туризма, которое подчиняется Минкульту. На днях утвердили состав новой комиссии, которая будет раздавать звезды.

В него вошли представители Государственного агентства развития туризма, Минкульта, комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, представители общественности, специалисты гостиничной и туристической отраслей. Первое заседание комиссии состоится 16 марта 2021 года.

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"Нашей целью было законодательно закрепить качественные изменения и запустить работу комиссии с принципиально новыми, прозрачными подходами к анализу и утверждению заявок. Категоризация средств размещения — это прежде всего соответствие стандартам, повышение качества сервиса, и, как следствие, получение новых возможностей для привлечения туристов", — отмечает министр культуры Александр Ткаченко.

Параллельно начнет работу и комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы отелей, не согласных с выводами основной комиссии.

Напомним, ранее пятизвездочный luxury-отель Kharkiv Palace, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, получил разрешение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей на открытие первого в Харькове казино.

Источник фото: Depositphotos