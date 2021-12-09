Украинским стартапам помогут выйти на азиатские рынки: в UNIT.City заработает японский бизнес-акселератор

В киевском инновационном парке UNIT.City в сотрудничестве с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) запускается международная программа Next Innovation with Japan (NINJA), благодаря которой украинские стартапы смогут привлечь поддержку японских инвесторов и вывести свои продукты на азиатские рынки.

Как сообщают в UNIT.City, подобная программа на территории Украины стартует впервые, причем для JICA это первый такой выход в страны Европы.

Отмечается, что целью NINJA является поддержка стартапов, сосредоточенных на решении социальных проблем. Партнерами программы выступают компании Mitsubishi UFJ Research and Consulting, Asia Africa Investment and Consulting и Rakuten Europe.

В рамках программы эксперты UNIT.City и JICA отберут десять стартапов. Они получат доступ к курсу лекций о японской бизнес-модели и смогут презентовать свои идеи на финальном питчинге перед японскими партнерами.

В конце программы стартапы будут иметь детальный план по выходу на восточный рынок, а также контакты с потенциальными клиентами, которыми их обеспечат представители JICA. У них также будет возможность сразу же привлечь дополнительные инвестиции и начать продвигать свой продукт на рынках Азии.

Заявки на участие принимаются до 20 декабря. Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму, прикрепить питч-дек и мотивационное письмо.

К рассмотрению принимаются технологические стартапы, нацеленные на рынок Азии, продукт которых показал результаты ранее. Владение английским языком является обязательным для всех членов команды.

Напомним также, что осенью в UNIT.City начали строить инновационную школу, которая должна открыться в 2023 году, а ранее в этом году открыли первое в Украине бесплатное пространство для стартапов.