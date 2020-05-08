Укравтодор допускает к тендеру компанию "Автострада" с неработающим заводом (ВИДЕО)

Строительство качественных дорог в Житомирской области под угрозой. Представители отрасли строительства дорог заявляют о возможных нарушениях условий тендера на ремонт трех участков автодороги государственного значения.

Все задействованные структуры — Житомирская Служба Автомобильных дорог (САД), ГосдорНИИ и Житомирский облавтодор —находятся в прямом подчинении председателя Укравтодора Александра Кубракова.

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Житомирская САД снимает конкурентов "своих компаний" с тендеров, обанкротившийся облавтодор предоставляет несуществующие мощности. А именно — договор на поставку асфальта для продвижения "Автострады", а подчиненный Укравтодору институт ГосдорНИИ уже аттестовал неработающий асфальтно-бетонный завод для окончательного закрепления схемы дорожного агентства.

Так, "24 канал" выпустил сюжет, в котором рассказывается, как использовали более чем 600 млн гривен на закупку дорожных работ на трассе М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, где с нарушениями продвигается компания "Автострада", которую связывают с "Укравтодором".

Несмотря на почти уничтоженный асфальтобетонный завод, в Государственном научно-исследовательском институте, который выдает сертификаты, считают, что предприятие работает.

Подпись под аттестационным документом и актом на проведение аттестации неработающего АБЗ поставил директор ГосдорНИИ Артем Безуглый.

Несмотря на ​​очевидное состояние завода, 1-й заместитель директора ГосдорНИИ, Анатолий Цинка комментирует: "Вид завода не является подтверждением того, может или не может он выпускать асфальт".

По словам Анатолия Цинка, на место выезжала бригада, и на момент приезда на завод он был запущен.

Эксперты дорожной отрасли призывают допустить к участию в тендерах только те предприятия, которые соответствуют требованиям конкурса, имеют реальные производственные мощности и качественно ремонтируют украинские дороги.