Україні дали $30 мільйонів на пілотний проект зі страхування інвестицій

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) виділило Україні 30 мільйонів доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій. Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

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Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на відкритті V Українсько-німецького економічного форуму в Берліні, Україна зараз працює над мінімізацією військових ризиків для інвесторів. Зокрема, вже налагоджена співпраця з MIGA.

"MIGA має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. Агентство виділило Україні 30 мільйонів доларів на реалізацію пілотного проекту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо й будемо нарощувати цю роботу з усіма страховими агентствами Європи та світу", — сказав він Шмигаль.

За словами прем’єр, Україна також розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження Ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.

Шмигаль зауважив, що для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій. Також він нагадав, що урядом запропоновано зміни до закону про так званих "інвестиційних нянь", що розширює коло потенційних інвесторів.

Як зазначив голова Кабміну, Україна сформувала широке інвестиційне меню — понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад 400 мільярдів доларів.