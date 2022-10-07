"Україні потрібен "економічний Залужний" — головні інсайти Андрія Длігача

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

На трансляції "Штаб-квартири" 5 жовтня засновник і голова Advanter Group Андрій Длігач поділився новими критеріями антикризового менеджменту, розповів, як збільшити операційну ефективність, та які галузі будуть найбільш інвестиційно привабливими після перемоги.

Зібрали для вас найцікавіше з виступу.

Про неокапіталізм

На трансформацію бізнес-моделей українських компаній впливає не війна, а шлях до неокапіталізму, що вимагає переходу до розумного споживання. Це добре розписано у книзі Гюнтера Паулі "Синя економіка". Автор наводить аргументи, яким чином розумне ставлення до світу допомагає побудувати ефективні бізнес-моделі. Нам потрібно фокусуватися на тому, аби використати відповідальне ставлення до природних ресурсів для позитивного впливу на економіку.

На мою думку, неокапіталізм — це переосмислення ренти, суті відносин "продавець-покупець". Якщо зараз це працює за моделлю «я тобі вигоду — ти мені гроші», то неокапіталізм — це рента відносин та інтересу, економіка смарт-контрактів, віртуальних активів, WEB 3.0, NFT тощо.

Економіка України після перемоги

Україна вже пережила всі можливі виклики: техногенну катастрофу, революції, пандемію, втрату природних ресурсів, а зараз — переживаємо війну. Ми показали всьому світу, що ми можемо впоратися з будь з чим, перейшли до нового світу та можемо стати ціннісним лідером у ньому.

Зараз Україна — це країна-стартап з безліччю можливостей. Але аби ними скористатися, потрібно провести реформи: модернізувати освіту, спросити податкову систему, провести приватизацію, перезавантажити суди, повністю перейти до електронного документообігу.

Для цього нам потрібен "економічний Залужний" – штаб, який об’єднає Офіс Президента, Верховну Раду, Кабінет Міністрів та бізнес, і розробить нову ефективну стратегію. Інакше Україна буде відновлюватися за планом, який розроблятимуть міжнародні партнери з їхнім уявленням майбутнього нашої країни.

Одна з найголовніших проблем для України зараз — у тому, що ми не створюємо доданої вартості у себе, а торгуємо сировиною. Уявіть собі, ми веземо у Польщу деревину, а поляки експортують меблі. Як ви думаєте на скільки? На 12 млрд євро!

Правила антикризового менеджменту

Головне завдання бізнесу – це вижити у війну, аби надалі повернути робочі місця та продовжувати розвивати економіку. У спільноті Board ми розробили чотири правила ефективного антикризового менеджменту:

Навчитися концентруватися : потрібно фокусуватися не на всьому поспіль, а на найбільш важливих речах — релокації, фінансовій допомозі ЗСУ та ТРО, збереженні робочих місць.

Допомагати цілеспрямовано : якщо ви знаєте, як ввозити автівки – займайтеся цим, зробіть так, щоб це працювало ефективніше. Коли приходить заявка на тепловізори — допоможіть контактами тих, хто у цьому розбирається краще. Не розпорошуйте увагу.

Тримати зв’язок : важливо знати, що зараз відбувається з колегами, друзями, партнерами, і чим ви можете їм допомогти.

Не керувати тим, у чому не розбираєтеся : армія сама знає, як робити свою роботу. Зосередьтеся на своєму фронті.

Хочете вийти на експорт? Тестуйте та підвищуйте операційну ефективність

Аби вихід на зовнішні ринки був успішним, потрібно його протестувати. Зайдіть на новий ринок з мінімальними інвестиціями та подивіться на результати. Потім оберіть дві найбільш відповідні для вашого бізнесу країни, та сфокусуйтеся на них. Шукайте локальних партнерів, які розбираються у місцевих правилах та стереотипах — це допоможе вам успішно інтегруватися.

Інвестиційний фокус після перемоги

Інвестувати потрібно у галузі, де будуть можливості. Наприклад, можна вкластися не просто у відбудову України після війни — там буде велика конкуренція та на соціальному житлі не заробиш — а у виробництво будівельних матеріалів. Вони допоможуть будувати більш якісне житло і при цьому коштуватимуть менше. Серед інших напрямків, які будуть затребувані — технології, енергетика, ІТ-продукти, фуд-галузь, кібербезпека, оборонно-промисловий комплекс. А ще й логістика – після перемоги Україна стане логістичним хабом для Європи.