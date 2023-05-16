Українському бізнесу бракує персоналу - дослідження

В Україні зросла кількість підприємств, яким бракує персоналу і які відчувають труднощі з пошуком співробітників. Про це повідомило агентство Укрінформ, посилаючись на результати дослідження “Економічні тенденції з точки зору бізнесу під час війни. Квітень 2023”.

Зокрема, проблема браку робочої сили увійшла до п’ятірки найбільших перешкод для українського бізнесу у воєнний час.

У квітні 26,9% бізнесу зіштовхнулося з браком кваліфікованих кадрів. У березні показники були нижчими - 19,9%.

“Серед усіх перешкод для ведення бізнесу в Україні брак робочої сили посідає п’яте місце – 31% опитаних підприємств відмічають проблеми із пошуком персоналу”, - розповіла виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків.

Водночас роботодавцям стало важче шукати некваліфікованих співробітників. Тим, хто легко впорався з цим завданням, - 4,9. Це майже вдвічі менше, ніж в квітні - 7%.

Тому бізнес не поспішає зі збільшенням персоналу. Планують зростання кількості працівників лише 5,6% підприємств (проти 8,3% у березні).

Понад 91% не очікують змін у зайнятості (у березні таких було 88,3%).

“Якщо подивитися на цей показник за розміром підприємств, то побачимо, що у великих та середніх підприємств проблема з пошуком персоналу стоїть гостріше, на відміну від малих та мікробізнесів. Ця тенденція може свідчити про перші спроби великого та середнього бізнесу вдатися до розвитку", – зазначила Оксана Кузяків.

Нагадаємо, цьогоріч щонайменше 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримають можливість перекваліфікуватися та здобути нову професію за рахунок держави.

Зауважимо, 28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виплату пенсій та соціальної допомоги.