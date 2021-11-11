Промышленность 30 минут назад

"Укрэксимбанк" попытался продать имущество "Азовмаша" на 7 млрд грн

На торги была выставлена административная и производственная недвижимость в Мариуполе

"Азовмаш". Фото: 0629.com.u "Азовмаш". Фото: 0629.com.u
"Азовмаш". Фото: 0629.com.u

На продажу было выставлено имущество завода "Азовмаш", которое служило залогом по проблемным кредитам, но торги не состоялись. Об этом сообщает телеканал "Первый Деловой".

Укрэксимбанк не смог продать залоговое имущество, так как заявку на участие не подала ни одна компания.

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Речь шла об имущественных правах, административной и производственной недвижимости в Мариуполе, а также  о различном оборудовании. Общая цена составляла 7 млрд грн.

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Отмечается, что проблемы у "Азовмаша" начались в 2013 году, из-за того, что РФ закрыла свой рынок для товаров завода — полувагонов и цистерн. В Россию предприятие  поставляло  до 80% продукции.

В результате "Азовмаш" значительно сократил производство, и завод стал убыточным. Общая задолженность предприятия перед банками оценивается в 700 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, на аукционе в рамках "Большой приватизации" был продан Первый киевский машиностроительный завод (бывший "Большевик").

Напомним, Укрэксимбанк пытается продать недостроенные киевские высотки.

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