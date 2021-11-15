"Укрексімбанк займається формалізмом", — Олег Дубровка про суд у справі "Бліц-Інформ"

Представники ТОВ "Палп Мілл Прінт", що придбало майно банкрута ПрАТ "Бліц-Інформ", нарешті змогли ознайомитися з мотивувальною частиною рішення Касаційного господарського суду у справі щодо законності аукціону з реалізації майна ПрАТ "Бліц Інформ".

Як повідомлялося раніше, Верховний Суд відправив цю справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Нагадаємо, набувачем майна ПрАТ "Бліц Інформ" на аукціоні стала компанія, що має європейське коріння — ТОВ "Палп Мілл Прінт". Законність аукціону була підтверджена у судах першої та апеляційної інстанцій.

Як стало відомо, свою позицію Верховний Суд аргументував тим, що неповна сплата гарантійного внеску одним з учасників аукціону — це формалізм. Зокрема, Асвіо Банк не доплатив 65 копійок, що стало причиною недопуску фінустанови до аукціону.

"Вчора ми нарешті отримали рішення. І одразу хочу звернути увагу на те, що багато ЗМІ написали, що аукціон скасовано — це відверта брехня. Скасовано не результати аукціону, а ухвали судів першої та другої інстанцій, — зазначив Олег Дубровка, гендиректор ТОВ "Палп Мілл Прінт". — А тепер про мотивувальну частину. Якщо казати людською мовою, то справа полягала у тому, що Асвіо Банк зареєструвався на торги з продажу майна банкрута ПрАТ "Бліц Інформ". Ось тільки зовсім "випадково" банк не доплатив 65 копійок гарантійного внеску, і оператор торгів цілком законно не допустив фінустанову до аукціону. Чому банк не доплатив ці 65 копійок, наразі доводиться лише гадати. Вочевидь, він і не збирався брати участь у торгах. З реєстру судових рішень видно, що Асвіо Банк часто бере участь в аукціонах, а потім їх оскаржує. Навіть там, де перемагає, до речі. На мій погляд, це говорить само за себе — з якою метою це робиться. Очевидно, що ці несплачені копійки були потрібні для того, щоб АТ Укрексімбанк міг "освоювати" мільйонні бюджети на юрпослуги при подальшому оскарженні цього аукціону Асвіо Банком".

"Виходячи з логіки рішення, у мене постає одразу декілька питань. По-перше, чому усі інші учасники аукціону змогли зробити необхідні гарантійні внески у повному обсязі, аби взяти участь в аукціоні? По-друге, з яких пір порушення норм законодавства слід вважати "формалізмом"? Навіть якби учасник не доплатив 1 копійку, то та ж система ProZorro.Продажі, де з кінця 2019 року відбуваються такі аукціони, просто технічно не пропустила його до торгів, адже там усі процеси автоматизовані, — сказав Олег Дубровка. — І в результаті замість того, аби просто займатися бізнесом і розвивати підприємство, я маю пояснити своїм колегам, а саме 550 поліграфістам, чому ми не можемо взяти нові контракти, чому я не можу нормально завантажити їх великими обсягами роботи та чому репутація нашого підприємства постійно піддається атакам. Я маю розтлумачити цим людям, що суд мав на увазі, називаючи формалізмом несплату 65 копійок при внесенні гарантійного внеску Асвіо Банком. Але я не знаю, що розповісти їм, коли вони спитають мене: "Ми навіть не зможемо доїхати на роботу, якщо не доплатимо за проїзд в метро 65 копійок, а купувати майно банкрута, його утримувати та розвивати, не доплативши, — це формалізм?"

Олег Дубровка також зазначив, що, придбавши майно банкрута, ТОВ "Палп Мілл Прінт", зміг зберегти унікальний трудовий колектив з 550 поліграфістів — кращих у своїй справі, справжню касту та історію, модернізувати застаріле обладнання та зробити його одним з лідерів ринку поліграфічної галузі.

"Так, може, формалізм — це все-таки те, чим займається третій рік поспіль державний Укрексімбанк та його "partner in crime" — Асвіо Банк? Тобто, як справжні пірати, намагаються "кошмарити" наш бізнес, тягаючи нас три роки по судах лише за те, що їм потрібно відмивати шалені кошти на юридичні послуги сумнівних компаній. Насправді, така поведінка — це просто крах банківської системи країни. Тепер попереду у нас ще мінімум півтора роки судових розглядів та боротьба за репутацію підприємства та долю колективу. На відміну від цих двох горе-банків і їх "легіонерів", я не можу залишити майно, людей та бізнес, в які були вкладені шалені ресурси. І мова тут навіть не про гроші, а про час, натхнення, ідеї тощо. Але замість того, щоб і надалі розвивати бізнес, я маю посягати ази законодавства про банкрутство та ходити по судах", — сказав Олег Дубровка.

Також серед аргументів Верховний Суд називає начебто короткий п’ятиденний строк, що був наданий учасникам на реєстрацію в аукціоні.

"Суди обох інстанцій "з лупою" розглядали питання 5 робочих днів на реєстрацію в аукціоні. Як представник бізнесу, можу сказати, що для тих, хто має намір інвестувати у розвиток підприємства, вистачило б і одного дня. Адже, купуючи подібні об’єкти, слід розраховувати власні ресурси заздалегідь, а не шукати кошти в останню мить. Так, повністю і згідно з правилами оплатили гарантійний внесок 3 компанії, не доплатив 65 копійок Асвіо Банк. Тобто трьом учасникам цілком вистачило цих п’яти робочих днів. І тут не має бути питань до нас як покупців, — сказав Олег Дубровка. — А ось питання до процесуальної сторони цієї справи є у нас. Я не юрист, але дещо мої правники мені пояснюють і нам дуже хотілося б почути відповідь, як вийшло так, що Укрексімбанк, винаймаючи сумнівну юркомпанію за десятки мільйонів гривень платників податків, одразу в обхід процедури, отримує таке бажане та, здавалося б, не досяжне для себе рішення суду. Кажучи про "обхід процедури", я маю на увазі, що за день до ухвалення рішення різко змінили одного з трійки суддів та не почали слухати справу по-новому колу, як це вимагає законодавство у разі заміни судді. Ми шукатимемо відповіді на ці питання і думаю, що знайдемо".

"Резюмуючи. До мене приходять люди і кажуть: ми будемо битися з вами пліч-о-пліч проти цих піратів за свої робочі місця, за своє майбутнє. Отже: бій, так бій", — сказав Олег Дубровка.

Зазначимо, ТОВ "Палп Мілл Прінт" входить до складу австрійсько-німецької групи Pulp Mill Holding GmbH. Наразі тут працює 550 спеціалістів, за 2 роки підприємство сплатило близько 200 мільйонів гривень податків.