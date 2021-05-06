Энергетика 1 час назад

"Укрэнерго" хочет с августа повысить тариф на передачу электроэнергии на 21%

Почти все деньги пойдут на покрытие долга, образовавшегося из-за выполнения спецобязательств "для обеспечения общественных интересов"

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предлагает повысить с 1 августа тариф на услуги по передаче электрической энергии на 21% до 355,55 грн/МВт∙ч. Проект структуры тарифа с соответствующей информационной справкой были накануне опубликованы на сайте компании.

При повышении тарифа НЭК хочет заложить увеличение расходов на сырье и вспомогательные материалы на 20,21 млн грн, на электроэнергию для хозяйственных нужд — на 19,42 млн грн, на другие операционные расходы — на 54,69 млн грн.

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Кроме того, в проект структуры тарифа включены финансовые расходы по договору кредитной линии от 30 декабря 2020 года между НЭК "Укрэнерго" и АО "Укрэксимбанк" на сумму 964,3 млн грн.

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При этом в проект структуры тарифа включены финансовые расходы на выплаты по кредитной линии в Укрэксимбанке, открытой 30 декабря 2020 года, в сумме 964,3 млн грн и еще 0,55 млн грн госгарантий. Суммы указаны в пересчете на пять месяцев (август-декабрь), на которые предлагается установить тариф: фактически же "Укрэнерго" будет должно банку лишь 401,8 млн грн.

Их не заложили в тариф ранее, поскольку кредитные средства поступили лишь 31 марта. Сам кредит, в свою очередь, был взят для погашения перед ГП "Гарантированный покупатель", образовавшегося в результате выполнения специальных обязательств для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии.

"Укрэнерго" просит все заинтересованные стороны, в том числе центральные и местные власти, до 13 мая включительно присылать замечания и предложения по адресу ее офиса в Киеве на улице Петлюры, 25 или на электронную почту tariff@ua.energy.

Открытое обсуждение проекта тарифа состоится в режиме видеоконференции 14 мая в 10:00 с помощью программы Skype. Лицам, предоставившим замечания и предложения к проекту тарифа, будут направлены письма-приглашения о проведении открытого обсуждения в режиме видеоконференции. Остальным желающим принять участие ссылка на онлайн-мероприятие придет на e-mail, которые они оставят в соответствующей Google-форме до 12 мая включительно.

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Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию рынков энергетики и коммунальных услуг сохранила с 1 апреля тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с 1 апреля на прежнем уровне — 293,93 грн/МВт∙ч.

Тем временем Кабинет министров продлил до 30 июня возложение спецобязательств на участников рынка электроэнергии, предполагающих сохранение тарифа на электричество для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт⋅час. При этом экспертное сообщество считает, что данный тариф будет продлеваться и в дальнейшем, а полноценный рынок электроэнергии для населения в ближайшее время введен не будет.

В свою очередь, Министерство энергетики намерено до 1 июля представить новую модель возложения спецобязательств на участников рынка для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей.

Источник фото: Depositphotos

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