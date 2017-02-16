"Укрэнерго" объявило тендер на установку компенсаторов реактивной мощности для 5 подстанций

16 февраля 2017, 09:34
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Тендерные предложения принимаются до 16 мая, обеспечение тендерного предложения — $160 тыс.

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НЭК "Укрэнерго" объявило тендер по выбору подрядчика для установки компенсирующих устройств реактивной мощности для пяти подстанций 220-330 кВ, сообщается на сайте компании.

Тендерные предложения принимаются до 16 мая, обеспечение тендерного предложения — $160 тыс.

Торги будут проходить по одноэтапной процедуре МБРР, установка компенсаторов будет профинансирована в рамках "Второго проекта по передаче электроэнергии".

Как сообщалось, "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укрэнерго 00100227 , тендер

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