"Укроборонпром" хочет продавать американские автоматы Вооруженным силам Украины

05 октября 2017, 17:22
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Госпредприятие предложило свой вариант автоматы, который можно легко настроить на другой калибр и разную длину ствола. Это должно упростить переход украинской армии на натовский патрон

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Автоматический карабин M4 — WAC-47, созданный ГП "Укроборонсервис" (входит в "Укроборонпром") совместно с американской компании Aeroscraft, представили в Украине.

Как уверяют разработчики, автомат построен по модульному принципу и позволяет адаптировать его под различные калибры. Основной версией M4 — WAC-47 является вариант под калибр 7,62х39, но благодаря замене модулей, возможно осуществить даже в полевых условиях за 20 секунд, M4 — WAC-47 адаптируется к 5.56х45 NАТО, уверяют в "Укроборонсервисе".

Производят его в Украине на основе лицензии от правительства США.

Первая партия будет предоставлена бойцам Вооруженных Сил Украины, Национальной Гвардии и другим силовым структурам для проведения всесторонних испытаний.

Во время этих испытаний будут проверены боевые и эксплуатационные свойства автоматических карабинов M4 — WAC-47, как в калибре 7,62 так и 5,56-мм.

После завершения испытаний и в случае принятия автоматических карабинов M4 — WAC-47 на вооружение, серийное производство нового натовского оружия будет развернута на базе ГП "Укроборонсервис", говорится в сообщении "Укроборонпрома".

В госпредприятия акцентируют на том, что именно M4 — WAC-47 существует возможность реализовать "плавный" и более экономически эффективный переход к внедрению нового для украинской армии натовского калибра стрелкового оружия.

Кроме того возможна адаптация к 5,45х39, который также используется в украинской армии, новейших типов боеприпасов: .458 SOCOM, сверхмощного и тяжелого патрона с дозвуковой пулей, или 6.8 SPC II с высокой кинетической энергией и останавливая свойствами.

Еще одним важным преимуществом модульной конструкции автомата в "Укроборонсервисе" называют возможность использования различных по длине стволов в соответствии с потребностями: 10.5 ", 11.5", 14.5 ", 18" или 24 ". Это позволяет варьировать оружие в соответствии с индивидуальными задачами бойца. Например, пехотный снайпер может использовать длинный 24-дюймовый ствол, который обеспечивает ведение эффективного прицельного огня на 600 метров, в то время, когда короткий в 10,5 дюймов ствол лучше отвечает потребностям индивидуальной компактной автоматического огнестрельного оружия.

Следует отметить, что на основе американского автомата в Украине уже производит оружие Zbroyar.

Автомат "Укроборонсервиса"

Продукция Zbroyar

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Теги: оружие , укроборонпром 37854297 , минобороны

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