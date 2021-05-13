"Укрпочта" объявила тендер на строительство сортировочного центра за $50 млн

"Укрпочта" объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области.

Ожидаемая стоимость проекта — $50 млн, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Facebook.

"Сегодня от планов, кредитов и обсуждений мы стали на шаг ближе к современным сортировочным центрам, как во всех почтах мира. За несколько лет будем иметь 6-7 таких центров и 60+ новых депо", — написал он в соцсети.

"На Рrozorro уже есть объявления о поиске партнера по строительству первого из них — HUB_KyivEast в Киевской области. Рrozorro могли не использовать, но приняли как инструмент для снижения градуса измены в стране", — добавил Смелянский.

По его словам, договор строительства — "под ключ" с гарантией и эксплуатацией.

"Вариантов два: инвестдоговор или долгосрочная аренда с возможностью выкупа со стороны "Укрпочты", — уточнил руководитель "Укрпочты".

При этом указано, что конечный срок подачи тендерных предложений — 6 июня 2021 года.

Ранее "Укрпочта" и компания IT-Enterprise заключили договор о внедрении ERP-системы, которая станет ключевым шагом в процессе диджитализации почтового оператора и за два года позволит объединить функционал более 80 отдельных систем, в которых сейчас ведется контроль и учет ресурсов компании (финансовых, человеческих, материальных и тому подобное).

Как сообщалось, "Укрпочта" планирует построить первый за 40 лет современный автоматизированный сортировочный центр для предоставления еще более быстрых и удобных почтовых услуг населению.