"Укрпочта" презентовала первую в Украине интерактивную марку (ФОТО)

"Укрпочта" в партнерстве с компанией Art Nation представили почтовые марки с дополненной реальностью "Казаки".

Как сообщает пресс-служба государственного оператора почтовой связи, на знаках почтовой оплаты изображены любимые многими поколениями украинские герои мультсериала "Козаки" — Око, Грай и Тур.

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По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, марка представляет собой "микс традиций и современных технологий".

"Когда вы наводите камеру смартфона на нее, казаки "оживают" через дополненную реальность и приветствуют вас с наступающими Новым годом и Рождеством. Поэтому эти марки могут быть как традиционным знаком почтовой оплаты, так и своеобразной виртуальной открыткой-приветствием. Укрпочта вместе с партнерами находит решение, чтобы такое традиционное искусство как марки заинтересовало и "диджитальное" поколение", — отметил Смелянский.

Чтобы "оживить" казаков в дополненной реальности, нужно загрузить на смартфон бесплатное мобильное приложение WowBox AR. При помощи этого марка превращается в видеопоздравление от анимационных героев.

Кроме того, с WowBox AR можно делать фото и видео с персонажами и публиковать их в социальных сетях.

Козаки на марке — из самого известного мультсериала об украинских казаках, который начал выходить еще в 1967 году. На церемонию был приглашен художник-постановщик анимационных фильмов о приключениях казаков, народного художника Украины Эдуард Кирыч.

Марки выпущены тиражом 100 тысяч, каждая номиналом 9 грн.

Напомним, в начале ноября в Японии начали продажу оригинальных марок "Украина — город Хино" в рамках японской правительственной программы.

Проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии.