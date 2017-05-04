"Укрпочта" сработала с убытком в 238 млн грн

04 мая 2017, 18:15
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"Укрпочта" в первом квартале 2017 года получила убыток в 238 млн грн против 15,2 млн грн чистой прибыли в прошлом году

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ПАО "Укрпочта" в январе-марте 2017 года получило 238 млн грн чистого убытка против 15,2 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2016 года.

Как сообщается в пресс-релизе "Укрпочты", компания также незначительно увеличила чистый доход — до 1,077 млрд грн.

"В результате законодательного роста минимальной заработной платы, которая в нашей структуре себестоимости составляет около 70%, значительная часть услуг в первом квартале предоставлялась ниже себестоимости, что является недопустимым для будущего компании. В частности убытки от распространения периодических изданий только за последние три года составили почти 500 млн грн", — цитируется в сообщении и. о. генерального директора ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

По его словам, покрывать убыток первого квартала "Укрпочта" планирует за счет дальнейшего роста доходов.

Согласно пресс-релизу компания перезапустила услугу экспресс-доставки, активизировала работу с корпоративными клиентами в сегменте электронной торговли, запустила новые финансовые продукты, увеличила эффективность розничной торговли. Также начато обновление автопарка, закупаются компьютеры, проводится автоматизация отделений, перестраиваются процессы, сокращаются сроки пересылки отправлений.

Кроме того, в январе-марте на закупках было сэкономлено около 18 млн грн.

"Укрпочта" сосредоточилась на развитии финансовых услуг и посылках. В первом квартале количество платежей увеличивается, объем отправлений посылок растет, совершенствуются международные направления доставки. Мы рассчитываем, что народные депутаты поддержат наш законопроект о расширении финансовых услуг, что позволит делать это и в дальнейшем, обеспечивая устойчивое развитие компании в соответствии с принятой стратегией развития на 2017-2021 гг.", — подчеркнул И. Смелянский.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет более 50 видов услуг почти в 12 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. — почтальоны, 13 тыс. — операторы почтовой связи.

К концу 2016 года уставный капитал ПАО "Укрпочта" составлял 359,255 млн грн.

Кроме того, 6,46 млрд грн составлял капитал в дооценке.

Всего собственный капитал предприятия составлял 7,165 млрд грн

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: укрпочта 36671234 , финансовые результаты

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