Бизнес 40 минут назад

"Укрпочта" устраивает распродажу своих баз отдыха

Распродажа будет реализовываться через электронный аукцион "ProZorro.Продажи"

"Укрпочта" устраивает распродажу своих баз отдыха "Укрпочта" устраивает распродажу своих баз отдыха
Фото: Корреспондент

Министерство инфраструктуры Украины поддержало инициативу "Укрпочты" о продаже 30 непрофильных активов, состоящих из 177 инвентарных единиц недвижимого имущества, которые принадлежат к сфере их содержания и обслуживания.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает UBR.

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"Мы запускаем процедуру продажи непрофильных активов предприятиями отрасли. Это задание президента, и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. "Укрпочта" одна из первых присоединилась к этому процессу и уже инициировала продажу 30 объектов", — отметил Криклий.

Распродажа будет реализовываться через электронный аукцион "ProZorro.Продажи". Согласно независимой оценке, общая стартовая цена объектов составляет 82,6 млн грн.

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Всего же "Укрпочта" планирует продать около 800 объектов недвижимости площадью 132 тысячи квадратных метров.

Все эти активы непрофильные, например, базы отдыха, а также здания, находящиеся в аварийном состоянии, или объекты, где есть только фундамент.

Ежегодно на содержание такого имущества — уплату налогов, коммунальных услуг или охраны — тратятся миллионы гривен.

Ранее сообщалось, что на период введения карантина "Укрпочта" не прекращает нанимать работников, а наоборот готова обеспечить постоянной работой различных специализаций больше 3 тысяч специалистов: начальников и операторов почтовых отделений, почтальонов, региональных менеджеров, аналитиков и других специалистов.

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