"Укрпочта" устраивает распродажу своих баз отдыха

Министерство инфраструктуры Украины поддержало инициативу "Укрпочты" о продаже 30 непрофильных активов, состоящих из 177 инвентарных единиц недвижимого имущества, которые принадлежат к сфере их содержания и обслуживания.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает UBR.

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"Мы запускаем процедуру продажи непрофильных активов предприятиями отрасли. Это задание президента, и это важно делать для развития и модернизации компаний, а также для избавления их от лишних расходов на содержание и обслуживание таких активов. "Укрпочта" одна из первых присоединилась к этому процессу и уже инициировала продажу 30 объектов", — отметил Криклий.

Распродажа будет реализовываться через электронный аукцион "ProZorro.Продажи". Согласно независимой оценке, общая стартовая цена объектов составляет 82,6 млн грн.

Всего же "Укрпочта" планирует продать около 800 объектов недвижимости площадью 132 тысячи квадратных метров.

Все эти активы непрофильные, например, базы отдыха, а также здания, находящиеся в аварийном состоянии, или объекты, где есть только фундамент.

Ежегодно на содержание такого имущества — уплату налогов, коммунальных услуг или охраны — тратятся миллионы гривен.

Ранее сообщалось, что на период введения карантина "Укрпочта" не прекращает нанимать работников, а наоборот готова обеспечить постоянной работой различных специализаций больше 3 тысяч специалистов: начальников и операторов почтовых отделений, почтальонов, региональных менеджеров, аналитиков и других специалистов.