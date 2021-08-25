"Укрпочта" закупит 4 млн кубометров газа с привязкой цены к немецкому хабу

"Укрпочта" объявила тендер в системе ProZorro на закупку 4 млн кубометров природного газа по формуле с привязкой к ценам на немецком хабе NCG (Дюссельдорф).
Как передает "РБК-Украина", формула "Дюссельдорф+" будет применяться для пересчета цены в случае резкого (более чем на 3%) удорожания или удешевления природного газа на европейских хабах.
По условиям тендера, газ должен будет поставляться до конца мая 2022 года включительно. Ожидаемая стоимость закупки составляет 91,73 млн грн.
Отметим, что в интервью изданию Liga.net, вышедшем еще в начале июня 2020 года, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказывал, что госкомпания самостоятельно закупает газ, что позволяет экономить миллионы гривен.
"Пока мы покупаем для себя, от 3 до 4,5 млн кубов в год, в зависимости от погоды, храним в подземных хранилищах. Своевременная закупка дала нам очень хорошую цену на тот момент и гарантию, что он у нас будет. На закупках газа сэкономили 20 млн грн", — сообщал тогда он.
Смелянский тогда также допускал, что "Укрпочта", владеющая лицензией на торговлю газом, может стать поставщиком этого топлива для населения.
Отметим, что в первом полугодии "Укрпочта" получила доход 5,3 млрд грн, сократив чистый убыток до 10 млн грн против 128 млн по итогам первого квартала.
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