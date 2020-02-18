"Укртелеком" с 1 марта повышает тарифы на телефонию и радио

"Укртелеком" с 1 марта 2020 года повышает тарифы на стационарную телефонную связь и проводное радиовещание. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В компании указывают, что с 1 марта 2020 года "прекращается действие скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января". И тарифы вырастут на 18-24 грн (20-24%).

Кроме того, "Укртелеком" с 1 марта 2020 года повышает стоимость услуги проводного радиовещания с 35 до 45 грн в месяц.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, в декабре 2019 года "Укртелеком" отложил анонсированное с 1 января 2020 года повышение цен на фиксированную телефонию на 20%.