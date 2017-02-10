"Укртранснафта" начинает продавать заблокированную нефть

ПАО "Укртранснафта" выставит на торги 7,5 тыс. тонн нефти Urals на Украинской энергетической бирже. Это станет первой тестовой продажей товарной нефти (не является технологической) из объема, находящегося на хранении у сторонних предприятий.

Речь идет о нефти, которая хранится в резервуарах ПАО "Укртатнафта". Также нефть хранится в резервуарах ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс — Галичина" и ПАО "Нефтехимик Прикарпатья".

"Договора аренды резервуаров, в которых хранится нефть, судами были признаны не действующими. Перспективы использования указанной товарной нефти сорта Urals в ближайшей перспективе отсутствуют, в связи с переходом "Укртатнафты" на переработку нефти сорта Azeri Light", — объяснил первый заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

Он сообщил, что Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта") обратился с просьбой освободить резервуары — им нужно будет размещать свою нефть Azeri Light. А поскольку перспектив использования Urals в "Укртранснафте" не видят, то руководство компании рассматривает возможность продажи части товарной нефти, находящейся на хранении у третьих лиц по рыночной цене.

Первые 7,5 тонн нефти Urals выставлены на торги 14 февраля и в случае продажи будут отгружены с резервуарного парка "Укртатнафты" (г. Кременчуг) либо со ст. Кагамлицкая (Полтавская обл.) в период с 15 до 27 февраля 2017 года.

Объем первой партии ограничен полномочиями дирекции "Укртранснафты" (лимит полномочий дирекции — до 100 млн грн). Поэтому партия всего 7,5 тыс. тонн.

Пасишник также отметил, что компания сознательно выбрала продажу на бирже, а не переработку нефти — чтобы привлечь максимальное количества потенциальных покупателей и получения наиболее выгодной стоимости продажи.

"В связи с отсутствием в Украине работающего государственного НПЗ и не возможностью контролировать объективность цифр по выходам продукции и стоимость переработки, руководством компании сознательно был отброшен вариант переработки товарной нефти, а принят прозрачный механизм ее продажи по рыночной цене", — сообщил замдиректора.

В случае успешного проведения тестовой продажи, дирекция "Укртранснафты" планирует вынести вопрос о реализации большего объема товарной нефти, которая не используется для нужд предприятия, на рассмотрение собрания акционеров НАК "Нафтогаз Украины".

Согласовать операции потребуется также с наблюдательным советом "Нафтогаза", поскольку последние изменения в устав "Нафтогаза" существенно ограничили лимиты полномочий правления.

Напомним, нефть в частных резервуарах была заблокирована, поскольку "Укртранснафта" оспаривала законность договоров о хранении нефти у сторонних компаний — "Нефтеперерабатывающий комплекс — Галичина", "Нефтехимик Прикарпатья" и "Укртатнафта". Частные компании утверждали, что за хранение нефти "Укртранснафта" должна больше 1 млрд грн.

Договора была заключены предыдущим главой компании Александром Лазорко. После смены руководства "Укртранснафта" через суды доказала, что договора на хранение недействительны.

Но, по словам Пасишника, сейчас идут судебные экспертизы относительно стоимости хранения нефти, которая с апреля 2015 года хранилась в резервуарах частных компаний. В "Укртранснафте" считают, что хранение должно стоить 1,7 грн за тонну в день, а их оппоненты — 9,6 грн за тонну в день.

Поэтому между компаниями продолжается судебное разбирательство по ставкам за хранение.