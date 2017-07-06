"Укртранснафта" нарастила транспортировку нефти на Кременчуг

06 июля 2017, 12:42
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Внутренняя транспортировка нефти в I полугодии 2017 года в Украине увеличилась, благодаря поставкам Azeri Light из Одессы в Кременчуг

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ПАО "Укртранснафта" с 10 марта 2017 года протранспортировала 280 тыс. тонн Azeri Light из Одессы на Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта"). Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты", подытоживая первое полугодие 2017 года.

За январь — июнь 2017 года у государственной компании увеличилась транспортировка нефти — до 7,746 млн тонн (на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Транзит в Восточную Европу составил 6,797 млн тонн (+5%), на украинские НПЗ — 948,8 тыс. тонн (+35%). Прирост во внутренней транспортировке нефти обеспечили поставки нефти Azeri Light из Одессы в Кременчуг.

Нефтепровод Одесса-Кременчуг возобновил работу после 5 лет простоя: с 10 марта 2017 года компания транспортирует на Кременчугский завод азербайджанскую нефть.

"Укртранснафта" и "Укртатнафта" договорились о поставках не менее 1,3 млн тонн нефти Azeri Light в год (с возможным ростом до 1,9 млн тонн в год) в конце 2016 года.

"Укртранснафта" планирует увеличить прокачку нефти на украинские НПЗ в 2017 году до 2,7 млн тонн (в 2016 внутренняя транспортировка составила 1,41 млн тонн). Но за первое полугодие 2017 года протранспортировано на украинские НПЗ всего 948,8 тыс. тонн, из которых — 280 тыс. тонн Azeri Light.

"Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины и на 100% принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", который объединяет государственные нефтегазовые активы Украины.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1 220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны и имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе — 56,3 млн тонн.

По материалам: "Дело"
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Теги: нафтогаз 20077720 , укртранснафта 31570412 , укртатнафта 00152307 , нефть , транспорт

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