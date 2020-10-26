Энергетика 1 час назад

"Укртранснафте" спустя 10 лет разрешили запустить обходной участок нефтепровода "Дружба"

Обход построили во избежание экологических рисков для территории водозабора, но до сих пор так и не подключили

Фото: Укртранснафта Фото: Укртранснафта
Фото: Укртранснафта

Компания "Укртранснафта" введет в эксплуатацию 8-километровый участок выноса нефтепровода "Броды — госграница" нефтепровода "Дружба", построенный более 10 лет назад по экологическим причинам, но в итоге так и не запущенный. Об этом говорится в сообщении компании.

Для этого Кабинет министров 21 октября принял постановление №985, которым был утвержден порядок принятия в эксплуатацию участка нефтепровода диаметром 500 и 700 мм с вдольтрассовыми сооружениями и кабелем связи в обход села Розгирче Стрыйского района Львовской области на участке 157-165 км.

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УТН отмечает, что обход был построен для минимизации рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов области и всего запада Украины, обеспечивающего питьевой водой более 500 тыс. человек.

Нефтепровод на этом участке проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла и частично проходит в рамках второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора  пресных подземных вод.

"В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в подрусловые сооружения водозабора. По этим причинам "Укртранснафта" в 2006 году решила  вынести обе нити нефтепровода "Броды — госграница" на участке км 157 — км 165 из второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок нефтепровода", — объяснили в компании.

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В конце 2008 года строительство остановилось из-за изменений земельного законодательства, хотя на тот момент строительно-монтажные работы были почти закончены.

В компании сетуют, что ввод в эксплуатацию объекта задержался на 10 лет из-за сложностей оформления права собственности или пользования земельными участками, на которых построен новый участок нефтепровода.

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