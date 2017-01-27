"Укрзализныця" будет продавать билеты онлайн через Ощадбанк

"Укрзализныця" 25 января подключила к собственному сервису по продаже билетов через интернет Ощадбанк в качестве банка-эквайера.

Как сообщила пресс-служба ПАО, это один из крупнейших банков Украины, у которых есть лицензия на интернет-эквайринг.

Сейчас к сервису "Укрзализныци" подключено четыре украинских банка-эквайера, однако ПАО их не называет, отмечая, что на очереди подключение других банковских учреждений.

"Услугой продажи железнодорожных билетов через интернет пользуется все больше пассажиров. В 2016 году во всемирной сети реализовано 16,7 млн билетов на поезда, что на 40% больше, чем в 2015 году, и составляет 34,7% общей продажи билетов", — отмечено в сообщении.

Как сообщалось в июне 2016 года, Антимонопольный комитет Украины рассматривал заявление ПриватБанка о наличии, по мнению заявителя, в действиях "Укрзализныци", ГП "Главный информационно-вычислительный центр Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" и ООО "Унит" признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, которые заключаются в ограничении доступа банка на рынок интернет-эквайринга в сфере продаже билетов на железнодорожный транспорт.

По тогдашней информации банка, сотрудничество банка-эквайера напрямую с "Укрзализныцей" в части онлайн-продажи билетов на железнодорожный транспорт было возможно только при условии заключения договора с "Унит", который выступает платежным шлюзом и уплаты последнему вознаграждения в установленном проценте от суммы принятых платежей.

Еще в августе 2015 года "Укрзализныця" заявляла о намерении отказаться от сотрудничества с компанией "Унит", которая разрабатывала и управляет онлайн-системой продажи железнодорожных электронных билетов за счет своих программных комплексов.