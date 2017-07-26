"Укрзализныця" добавила беспересадочній вагон Киев — Варна (Болгария)

ПАО "Укрзализныця" назначила на июль-август еще один беспересадочный вагон в Болгарию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

"Для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Болгарию "Укрзализныця" назначила на июль-август еще один беспересадочный вагон Киев — Варна. В ближайший рейс дополнительный вагон Киев — Варна отправится из Киева уже 28 июля, а обратно из Варны — 30 июля", — говорится в сообщении.

В целом, согласно сообщению, до Варны будут курсировать два беспересадочных вагона купейного типа. Отмечается, что дополнительный вагон будет отправляться из Киева в составе поезда № 50 Киев — Трускавец 28 июля, 9, 19 и 27 августа в 20:12 по киевскому времени. Из Львова он будет курсировать в составе поезда № 451/1004 Минск — Варна — Минск. Прибытие в Варну через сутки в 10:30 по местному времени. В обратном направлении вагон будет отправляться из Варны 30 июля, 11, 21 и 29 августа в 19:10 по местному времени, прибывать в Киев через сутки в 07:30 по киевскому времени. Ориентировочная стоимость проезда в Варну составляет 2840 гривень из Киева, и 2,4 тыс. гривень из Львова.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Хмельницкого в Одессу.

