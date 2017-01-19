"Укрзализныця" купит грузовые полувагоны на 3 млрд гривень

19 января 2017, 15:28
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"Укрзализныця" объявила тендер на 3 тыс. грузовых полувагонов. Аукционы состоятся в конце марта 2017 года, поставки ждут в первом полугодии

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Дарницкий вагоноремонтный завод (филиал ПАО "Укрзализныця" (УЗ)) купит 3 тыс. грузовых полувагон ожидаемой стоимостью почти 3 млрд грн. Об этом сообщает ЦТС.

Филиал УЗ разбил заказ на 8 тендеров по 250 и 500 единиц, условия которых разместил в системе госзакупок Prozorro.

Ожидаемая сумма закупки на четырех тендерах по 250 ед. — до 249 млн грн, а на четырех тендерах по закупке 500 ед. — до 499,8 млн грн. Таким образом, стоимость одного полувагона — до 1 млн грн.

Срок подачи заявок от заинтересованных поставщиков истекает 20-21 февраля.

В документации говорится, что грузоподъемность полувагонов должна составлять не менее 70 тонн, максимальная скорость передвижения — 120 км/ч, объем кузова — 76-85 кубометров.

Полувагоны должны быть построены в 2017 году и поставлены УЗ в первом полугодии текущего года.

Напомним, в 2016 году УЗ не только закупала полувагоны у сторонних производителей, но и загрузила собственные заводы. По словам члена правления УЗ Иренеуша Василевского, построив вагон самостоятельно, в компании смогли понять, сколько он на самом деле стоит.

После чего УЗ провела переговоры с победителями своих тендеров и снизила цену уже заказанных полувагонов до 950,12 тыс. грн за единицу.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Теги: крюковский вагонзавод 05763814 , укрзалізниця , тендер , госзакупки

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