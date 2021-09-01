"Укрзализныця" модернизировала три электрички — на это ушло почти 160 млн грн

"Укрзализныця" модернизировала три пригородных поезда — на ремонт и обновление составов направили 158 млн грн без НДС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отмечают, что в ходе ремонта поезда сделали инклюзивными и приспособленными для путешествий маломобильных людей.

При этом одна из таких электричек уже курсирует на фастовском направлении, которое является одним из самых популярных, а еще две выйдут на маршруты в ближайшее время.

"Сейчас разрабатывается комплексная стратегия развития инклюзивных вокзальных комплексов, которые будут удобными для всех групп маломобильных людей как с позиции навигации и логистики, так и с позиции сервиса и непосредственно посадки в вагон", — рассказывают в компании.

До конца года "Укрзализныця" собирается модернизировать с учетом элементов безбарьерности еще четыре поезда. В дальнейшем темпы обновления парка пригородных поездов планируется наращивать.

В компании поясняют, что модернизированные поезда имеют вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, установленные пандусы, кнопки вызова поездной бригады. Также в поездах все указатели наносят в том числе и шрифтом Брайля, меняют ряд систем и деталей интерьера, устанавливают крепления для велосипедов.

Отметим, все работы по ремонту поездов выполняются на мощностях "Укрзализныци" — на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Напомним, в рамках проходящей на железнодорожном вокзале в Киеве мини-выставки новых вагонов "Укрзализныця" представила, в частности, прототип обновленного, "капсульного" плацкартного вагона со шторами между коридором и пассажирскими местами.