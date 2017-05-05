"Укрзализныця" на 99% выполнила план доходов по 2016 году

05 мая 2017, 11:55
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Из планируемых 78,9 млрд гривень "Укрзализныця" заработала 77,9 млрд гривень

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ПАО "Укрзализныця" в 2016 году на 99,3% выполнила план по доходам и получила 77,893 млрд грн. О этом заявила пресс-служба компании.

В 2016 году "Укрзализныця" планировала получить 78,423 млрд грн.

По словам директора по экономике и финансам компании Андрея Рязанцева, "Укрзализныця надеется, что открытость компании (пуликация финансовой отчетности) поможет наладить конструктивный диалог с пассажирами и с грузовладельцами.

"Расходы выполнены на 99% и составляют 77,573 млрд грн при плановом показателе 78,327 млрд ​грн. При этом, затраты на сырье и основные материалы составили 6,180 млрд грн или 95,1% планового показателя, расходы на горючее составляли 5,861 млрд грн или 82,9% от запланированного, расходы на оплату труда — 18,657 млрд ​​грн или 109,3% к планового значения", — отметил Рязанцев.

При этом, чистый убыток компании в 2016 году составил 7,3 млрд грн при 16,78 млрд грн в 2015 году.

Напомним, в 2017-2018 годах "Укрзализныця" планирует создать компании по сегментам рынка.

В грузовом секторе помимо традиционных перевозок будут созданы отдельные компании терминальных услуг, логистики, интермодальных перевозок. Предполагается, что к 2021 году доля рынка контейнерных перевозок железными дорогами увеличится с 29% до 45%.

Концепцией развития также предусмотрен прямой выход УЗ на рынок транспортных услуг Европейского Союза, развитие международных транспортных коридоров.

В пассажирском секторе в 2018 году будет создано шесть региональных компаний для пригородных перевозок и вокзальная компания.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця

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