"Укрзализныця" на майские праздники назначила 23 дополнительных поезда

На время майских выходных "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда, а также дополнительные рейсы для шести поездов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализницы".

Дополнительные поезда и группы вагонов будут курсировать на популярных направлениях, среди которых Киев — Львов, Киев — Ужгород, Киев — Харьков, Харьков — Ужгород, Одесса — Львов, Николаев — Киев. Дополнительные рейсы осуществят шесть графиковых поездов.

С 26 апреля по 10 мая будут курсировать дополнительные поезда:

№191 / 192 Киев — Львов, из Киева и Львова 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

№197 / 198 Киев — Ковель, из Киева и Ковеля 28, 29 апреля, 2, 8, 9 мая.

№243 / 244 Киев — Львов, из Киева и Львова 29 апреля, 2, 9 мая.

№207 Киев — Ужгород, из Киева 26, 27, 28, 29, апреля, 1, 2, 7, 8 мая, из Ужгорода 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3, 6, 8 мая.

№239 Киев — Ужгород, из Киева 28 апреля, 1, 5, 8 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№217 / 218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов, из Киева 27, 29 апреля, 1, 5, 7 мая, с Рахова 28, 30 апреля, 2, 6, 8 мая.

№249 / 250 Киев — Ивано-Франковск — Черновцы, из Киева 28 апреля, 1, 5, 7 мая, из Черновцов 29 апреля, 2, 6, 8 мая.

№213 Киев — Солотвино, отправление из Киева 3, 5, 7, 9 мая, обратно 4, 6, 8, 10 мая.

№271 / 272 Киев — Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 9 мая.

№277 Киев — Хмельницкий, из Киева и Хмельницкого 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№162 / 161 Николаев — Киев, из Николаева 27 апреля, 5, 9 мая, из Киева 28 апреля, 6, 10 мая.

№206 / 205 Николаев — Киев, из Николаева и Киева 28 апреля, 2 и 6 мая.

№179 Днепр — Киев, с Днепра и Киева 28, 29 апреля, 2, 9 мая.

№796 / 795 Киев — Сумы, из Киева и Сум 29 апреля, 2, 6, 9 мая.

№228 Одесса — Львов, из Одессы 27, 29 апреля, 5, 8 мая, из Львова 28, 30 апреля, 6, 9 мая.

№242 Одесса — Ужгород, из Одессы 28 апреля, 1, 7, 9 мая, из Ужгорода 29 апреля, 2, 8, 10 мая.

№270 / 269 Одесса — Харьков, из Одессы 27, 29 апреля, 2, 4, 9 мая, из Харькова 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 10 мая.

№185 Львов — Ужгород, из Львова и Ужгорода 29 апреля, 2, 9 мая.

№231 Днепр — Ивано-Франковск, из Днепра 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8 мая, из Ивано-Франковска 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

№286 Запорожье — Львов, из Запорожья 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Львова 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая.

№235 Харьков — Ужгород, из Харькова 28 апреля, 2, 5, 9 мая, из Ужгорода 26, 30 апреля, 3, 7, 10 мая.

№728 Киев — Харьков, из Киева и Харькова 28,30 апреля, 2, 5, 9 мая.

Дополнительные вагоны в составе поезда №24 / 23 Одесса — Киев (Москва) в сочетании Одесса — Киев — Одесса будут курсировать из Одессы 26, 28 апреля, 4 мая, из Киева 27, 29 апреля, 5 мая.

В апреле и мае также осуществят дополнительные рейсы 6 графиковых поездов:

№134 / 133 Николаев — Ивано-Франковск, из Николаева 29 апреля, 8 мая, из Ивано-Франковска 30 апреля, 9 мая.

№136 Одесса — Черновцы, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Черновцов 27, 29 апреля, 1, 3 5, 7, 9 мая.

№148 Одесса — Киев, из Одессы 26, 28, 29 апреля, 1, 3, 5, 6, 8, 10 мая, из Киева — 27, 29, 30 апреля, 2, 4, 6, 7, 9 мая.

№63 / 64 Днепр — Кривой Рог — Одесса, с Днепра 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая, из Одессы 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая.

№92 Константиновка — Одесса, из Константиновки 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7, 9 мая, из Одессы 26, 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 мая.

№736 Киев — Запорожье, из Киева и Запорожья 2, 6, 9 мая.

12 апреля сообщалось, что дополнительных поездов на майские выходные будет 14.