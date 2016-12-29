"Укрзализныця" начнет тратить 16 млрд гривень без утвержденного финплана

29 декабря 2016, 10:45
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Кабмин разрешил "Укрзализныце" покупать вагоны и строить инфраструктуру до утверждения финансового плана на 2017 год. УЗ может потратить до 16 млрд гривень

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ПАО "Укрзализныця" сможет еще до утверждения финансового плана потратить до 16 млрд грн на покупку пассажирских и грузовых вагонов, а также на строительство путей. Такое решение приняло правительство на заседании 28 декабря.

Кабмин разрешил "Укрзализныце" осуществить в 2017 году расходы на оплату капитальных инвестиций. Таким образом, министры сняли ограничения постановления КМУ от 3.10.2012 №899 о запрете осуществлять расходы на капитальные инвестиции в случае неутверждения годового финансового плана.

В компании планируют направить средства на обновление подвижного состава, строительство Бескидского тоннеля, реконструкцию путей и стрелочных переводов.

В частности, за счет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и собственных средств УЗ купит почти 5900 полувагонов, изготовит 3000 грузовых полувагонов на собственных заводах-филиалах, приобретет 50 пассажирских вагонов, модернизирует грузовые вагоны и 200 пассажирских вагонов.

Также запланировано начало электрификацию участка Долинская-Николаев при участии Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

В компании напоминают, что в 2016 году капитальные инвестиции начала с марта, в 2015 году — с августа, в 2014 году — с июня.

Отметим, что финансовый план "Укрзализныци" пока прошел утверждение в Министерстве инфраструктуры. Причем критике подвергся как процесс подготовки, так и качество документа.

"Финплан согласован в целом, иначе работа компании оказалась бы на грани остановки. Однако мы ожидали другого подхода", — сказал министр Владимир Омелян.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця, кабмин

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