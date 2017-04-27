"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в Перемышль на майские праздники

27 апреля 2017, 08:32
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На время майских праздников "Укрзализныця" назначила новый поезд "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль

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ПАО "Укрзализныця" назначила новый поезд "Интерсити+" сообщением Киев — Перемышль на майские праздники.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для удобного выезда пассажиров на майские праздники в сообщении Польша — Украина "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд "Интерсити+" №707 / 708 Киев — Перемышль — Киев. Поезд будет курсировать составом скоростного электропоезда Hyundai Rotem, отправится из Киева и Перемышля в пиковые даты — 28 апреля, 2, 5, 9 мая", — сообщили в УЗ.

Сообщается, что поезд №707/708 Киев — Львов — Перемышль будет отправляться из Киева в 12:24 и прибывать в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17:41/55. Обратно из Перемышля поезд будет отправляться в 20:20 (по местному времени) и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 5:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22/36.

Отмечается, что расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль на поезд №33714 / 35170 Перемышль — Краков — Варшава — Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48. Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск — Познань — Вроцлав — Краков — Перемышль, прибывающего в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707/708 Перемышль — Киев.

"Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса на сегодня составляет 604,37 грн, II класса — 427,14 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса — 247 грн, II класса — 180,18 грн. Стоимость проезда в гривнях зависит от курса евро на день оформления проездного документа (указана стоимость проезда в гривнях рассчитана по курсу 1 евро = 29,0047 грн по состоянию на 26 апреля 2017 года)", — сообщили в УЗ.

Напомним, на майские праздники "Укрзализныця" назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: укрзалізниця , польша

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