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Почему "Укрзализныця" отказалась от закупки дизтоплива у отечественного производителя

20 апреля 2017, 12:52
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"Укрзализныця" не смогла получить у правительства разрешения закупать дизтопливо у государственного производителя "Укргазвыдобування" или в Госрезерве. Поэтому железная дорога начала закупки по другой процедуре

Почему Увеличить картинку

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) не будет покупать дизельное топливо (ДТ) напрямую у украинского производителя ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ), в состав которого входит Шебелинский ГПЗ. Информацию об этом Delo.UA подтвердили в обеих компаниях.

В 2016 году "Укрзализныця" вела переговоры с "Укргазвыдобуванння" и Государственным агентством резерва Украины (Госрезерв) о прямых закупках дизтоплива для своих региональных филиалов.

Боле того, УЗ совместно с УГВ разработали проект распоряжения Кабмина о формировании запаса дизтоплива для региональных железных дорог. Согласно документу, предлагалось закупить 50 тыс. тонн топлива у "Укргазвыдобування" по переговорной процедуре.

"Но ответа от КМУ по состоянию на 19 апреля не поступало", — говорится в ответе пресс-службы "Укрзализныци" на запрос Delo.UA.

Аналогичную информацию предоставил коммерческий директор "Укргазвыдобування" Сергей Федоренко. По его словам, со стороны УЗ такая потребность отпала — они внедрили в закупках топлива ориентир на Platts и законтрактовались у "Трейд Коммодити".

Delo.UA направило запрос в Кабинет министров Украины.

В "Укрзализныце" напомнили, что 3 апреля 2017 года объявлен тендер на закупку 90 тыс. тонн дизтоплива с ожидаемой стоимостью почти 2 млрд грн (с НДС).

"Электронные торги объявлены с применением принципов формульного изменения цены. Формульное изменение цены дает возможность изменять закупочную цену дизельного топлива, учитывая ценовые котировки Platts", — сообщили в "Укрзализныце".

Напомним, в начале февраля 2017 года глава филиала УЗ "Центр обеспечения производства" Виталий Цвигун рассказал, что "Укрзализныця" подготовила проект распоряжения Кабмина для закупки 50 тыс. тонн дизтоплива производства "Укргазвыдобування".

По его словам, ранее УЗ и УГВ не сотрудничали, так как топливо, производимое на предприятиях этой госкомпании, не соответствовало требованиям по качеству. Но в 2016 году Шебелинский ГПЗ, входящий в состав "Укргазвыдобування", провел модернизацию мощностей и может производить топливо по стандартам Евро-4 и Евро-5.

Поскольку обе госкомпании работают только через ProZorro, им нужно отдельное разрешение Кабмина, чтобы заключить соглашение о закупках топлива напрямую. Закупки у "Укргазвыдобування" или в Госрезерве должны были создать страховой запас топлива, чтобы переговоры с поставщиками не несли риск остановки железной дороги.

Ежедневно "Укрзализныця" потребляет порядка 1 тыс. тонн дизтоплива. Компания является крупнейшим его покупателем в Украине. При этом считается, что эта сфера является наиболее коррумпированной.

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця , укргазвыдобування 30019775 , дизельное топливо , госзакупки , кабмин

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