"Укрзализныця" пока не подписала контракт с Hyundai Rotem — Кравцов

ПАО "Укрзализныця" ведет переговоры с южнокорейской компанией Hyundai Rotem по продлению контракта на обслуживание скоростных поездов на 5 лет. Об этом в интервью Delo.ua сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

"Мы сейчас в процессе переговоров", — сообщил Кравцов.

Он отметил, что "предметом споров" стала цена на обслуживание.

"Обсуждаем ценовую политику. Пока на обсуждении вопрос цены. Все стандартно, мы ведем жесткую ценовую политику со всеми нашими поставщиками, мы хотим лучшие цены, мы крупный заказчик", — рассказал Кравцов.

Он также заявил, что Украина — один из самых эффективных пользователей скоростного подвижного состава.

"Заполняемость "Интерсити+" — больше 90%. У нас самый высокий показатель в СНГ. Украина — один из самых эффективных пользователей скоростного подвижного состава. Мы сейчас активно экспериментируем с категорией "Интерсити" — это дневные вагоны-трансформеры. Мы обновляем сидячие вагоны — там ниже цена, скорость, но поезда с вагонами-трансформерами хороши на более коротких расстояниях со временем движения до семи часов — из Киева в Тернополь, Запорожье, Ивано-Франковск. Заполняемость таких поездов сейчас — более 80%", — рассказал глава ж/д ведомства.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ПАО "Укрзализныця" продлила на пять лет контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem на обслуживание скоростных поездов HRCS2.

Первый контракт на сервисное обслуживание поездов HRCS2 "Укрзализныця" и Hyundai Rotem подписали в мае 2012 года. Тогда стоимость сделки составила около $60 млн. Первый договор на сервисное обслуживание действовал с 2012 по 2017 год. По условиям соглашения, корейская сторона в течение 5 лет обязалась обслуживать скоростные поезда, выполнять все гарантийные обязательства по обеспечению качества ремонта и эксплуатации, а также подготовить украинских специалистов.

Читайте вторую часть интервью с Евгением Кравцовым сегодня на Delo.ua.