"Укрзализныця" получит 300 млн гривень прибыли в 2016 году

ПАО "Укрзализныця" планирует в 2017 году увеличить в 5,4 раза инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав — свыше 27 млрд грн. Об этом рассказал глава "Укрзализныци" Войцех Балчун во время итоговой пресс-конференции Министерства инфраструктуры Украины.

Балчун напомнил, что реформирование "Укрзализныци" — сложный многолетний процесс. И уточнил, что в 2016 году новая команда сосредоточилась на стабилизации оперативной ситуации.

"Последние несколько лет были самыми тяжелыми в жизни компании", — констатировал глава УЗ.

Хотя финансовая ситуация, на момент прихода новой команды, начала улучшаться, незакрытой оставалась проблема с историческими долгами.

"Мы вынуждены реструктуризировать наши долги, иначе — будут проблемы с выплатой еврооблигаций на 500 млн евро", — пояснил Балчун.

Он добавил, что в декабре компания достигла компромисса с держателями еврооблигаций и ей продлили вейвер (временное освобождение от обязательств) на 2017 год.

Также, Балчун поблагодарил за закон о моратории на выплату долгов Донецкой железной дороги. По его словам, так удастся решить проблему уплаты кредитов, за счет которых покупалось имущество, оставшееся на неконтролируемой территории.

"В 2016 году мы стабилизировали ситуацию и получим 300 млн грн прибыли. Работаем над финпланом на 2017 год, благодарим мининфраструктуры и консультируемся по всем позициям с ними", — подытожил Балчун.

Он также добавил, что улучшение финансовой ситуации компании приведет к улучшение кредитного рейтинга, который позволит брать кредиты на подвижной состав.

Пока "Укрзализныце" удалось привлечь кредит от Европейского банка развития и реконструкции и Европейского инвестиционного банка на электрификацию линии "Долинская –Николаев — Колосовка". Общая стоимость проекта 300 млн евро.

Однако состояние "Укрзализныци" все еще сложное. По словам Балчуна, работа компании ухудшалась без отсутствия инвестиций в инфраструктуру, покупок новых вагонов и локомотивов, а также — стабильности в ежедневном управление компании.

Самые большие проблемы новая команда обнаружила в доступности вагонов, локомотивов и топлива.

Потребности и реальность

Для нормальной работы "Укрзализныци" нужно:

- ремонтировать примерно 30 тыс. вагонов;

- ремонтировать примерно 200 локомотивов;

- достаточное количество запчастей и топлива.

В 2016 году было запланировано и сделано:

- запланировали ремонт 19 тыс. вагонов;

- в первом полугодии отремонтировали 18 локомотивов.

- отсутствовал запас бандажей и запчастей;

- отсутствовал запас топлива.

Что успели сделать

"Укрзализныця" дважды меняла бюджет на 2016 год.

Благодаря этому к концу 2016 года компания получит отремонтированные 30 тыс. вагонов.

Рабочий парк локомотивов восстановили до того уровня, который необходим для ежедневных перевозок УЗ.

Восстановление подвижного состава (пассажирские и грузовые вагоны):

"Мы купили бандажи и запчасти. Это, конечно, не значит, что мы избежали операционных проблем, но мы избежали того, о чем говорил министр Омелян, — остановки "Укрзализныци"", — не удержался Балчун.

Он также сравнил закупки грузовых и пассажирских вагонов в 2015 и 2016 годах.

По грузовым полувагонам: в 2015 УЗ купила 28 полувагонов, а 2016 году заказали 650 полувагонов и начали производство на своих мощностях 350 полувагонов.

"До конца года мы произведем на собственных мощностях 370 вагонов. А всего УЗ получит 1020 штук новых вагонов", — рассказал Балчун.

Что касается пассажирских вагонов, то в 2016 году заказали 21 вагон, из которых — 9 получат до конца года. "Это первая закупка пассажирских вагонов за 6 лет", — похвастал глава УЗ.

Вопрос топлива до конца 2016 года решить не удалось.

"Для меня это странная ситуация: как крупнейшая компания, которая покупает больше всего топлива, мы должны иметь комфортные условия. К сожалению, это было не так", — недоумевал Балчун.

В результате, работы по закупкам топлива, увеличилось количество поставщиков, снизилась цена закупки топлива и сэкономлено 500 млн грн.

Но "Укрзализныця" все равно будет восстановливать резерв топлива.

Планы и приоритеты

В грузоперевозках УЗ хочет перейти на прямые договора и уменьшить количество посредников до оптимального числа.

Повышение тарифов получило одобрение тарифного комитета мининфраструктуры, и УЗ готовит многолетнюю стратегию обновления подвижного состава. Планируется модернизация или покупка 96 тыс. ед. подвижного состава. Примерная оценка инвестиций в подвижной состав — 108 млрд грн.

Для сравнения в 2016 году инвестиции в подвижной состав и инфраструктуры составят 5 млрд грн, а в 2017 планируется — более 27 млрд грн.