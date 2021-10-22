"Укрзализныця" предупредила о задержке нескольких поездов

Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожном участке Мироновка — имени Тараса Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", поезда могут приезжать с задержкой от пяти минут до полутора часов на станции "Мироновка", "Пятихатки" — "Стык", "Тымкове", "Бурты" и "Херсон".

25-27 октября в связи с проведением работ на станции "Козятин-1" поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям "Здолбунов", "Мироновка", "Подволочиск", "Вапнярка", "Ворожба" и "Гребинка".

Кроме этого, позднее на 30 минут будут прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский поезда:

– № 748 Львов — Киев;

– № 764 Одесса — Киев;

– № 716 Перемышль — Киев.

На 20-25 минут позднее будут прибывать на станцию ​​Львов поезда:

– № 747 Киев — Львов;

– № 715 Киев — Перемышль.

В УЗ отмечают, что все ремонтные работы планируют завершить до 29 октября.

Напомним, "Укрзализныця" 21 октября открыла на железнодорожных вокзалах крупных городов первые пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

18 октября "Укрзализныця" обратилась к более 20 украинским лабораториям с предложением организовать такие пункты экспресс-диагностики пассажиров на наличие коронавируса.