Транспорт 50 минут назад

"Укрзализныця" предупредила о задержке нескольких поездов

Поезда могут приезжать с задержкой от пяти минут до полутора часов

Фото: Facebook/"Укрзализныця" Фото: Facebook/"Укрзализныця"
Фото: Facebook/"Укрзализныця"

Из-за проведения ремонтных работ на железнодорожном участке Мироновка — имени Тараса Шевченко (Смела) возможны задержки некоторых поездов.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", поезда могут приезжать с задержкой от пяти минут до полутора часов на станции "Мироновка", "Пятихатки" — "Стык", "Тымкове", "Бурты" и "Херсон".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

25-27 октября в связи с проведением работ на станции "Козятин-1" поезда будут курсировать с задержками от 25 минут до часа по станциям "Здолбунов", "Мироновка", "Подволочиск", "Вапнярка", "Ворожба" и "Гребинка".

Кроме этого, позднее на 30 минут будут прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский поезда:

– № 748 Львов — Киев;

– № 764 Одесса — Киев;

– № 716 Перемышль — Киев.

Читайте также:
Сотрудники "Укрзализныци" не хотят вакцинироваться. Работать планируют по ПЦР-тестам

На 20-25 минут позднее будут прибывать на станцию ​​Львов поезда:

– № 747 Киев — Львов;

– № 715 Киев — Перемышль.

В УЗ отмечают, что все ремонтные работы планируют завершить до 29 октября.

Напомним, "Укрзализныця" 21 октября открыла на железнодорожных вокзалах крупных городов первые пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

18 октября "Укрзализныця" обратилась к более 20 украинским лабораториям с предложением организовать такие пункты экспресс-диагностики пассажиров на наличие коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ОАСК рассмотрит иск компании Ахметова об отмене новых тарифов на грузоперевозки
ОАСК рассмотрит иск компании Ахметова об отмене новых тарифов на грузоперевозки
"Укрзализныця" начала тестировать непривитых пассажиров на вокзалах: названа цена (ФОТО)
"Укрзализныця" начала тестировать непривитых пассажиров на вокзалах: названа цена (ФОТО)
В преддверии отопительного сезона за хищения в "Киевтеплоэнерго" взялась СБУ
В преддверии отопительного сезона за хищения в "Киевтеплоэнерго" взялась СБУ
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Киеве 23-24 октября из-за марафона перекроют центральные улицы (КАРТА)

  3. С какими вакцинами против COVID-19 можно въезжать в разные страны (ИНФОГРАФИКА)

  4. Надежду Савченко с сестрой поймали на использовании поддельных Covid-сертификатов

  5. Рада призвала Зеленского ввести санкции против Roshen за финансирование страны-агрессора

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...