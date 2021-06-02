Транспорт 8 минут назад

"Укрзализныця" продлит два поезда с Западной Украины до Чернигова

На летний период поезда из Ивано-Франковска и Черновцов решили продлить на север

Вокзал в Чернигове. Фото: Википедия Вокзал в Чернигове. Фото: Википедия
Вокзал в Чернигове. Фото: Википедия

"Укрзализныця" с 1 июля до конца августа продлит до Чернигова маршруты поездов №43/44 Ивано-Франковск — Киев и №118/117 Черновцы — Киев. Об этом говорится в сообщении госкомпании. При этом между Киевом и Черниговом будет предусмотрена лишь одна промежуточная остановка — Нежин.

Поезд №43/44 будет курсировать через день с отправлением из Ивано-Франковска в 21:55 и прибытием в Чернигов в 12:43. В обратном направлении отправление значится в 14:40 с прибытием в Ивано-Франковск в 5:43.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Бурштын, Ходоров, Львов, Броды, Кривин, Славута-1, Шепетовка, Новоград-Волынский-1, Коростень и Святошино.

Читайте также:
"Укрзализныця" восстанавливает ж/д рейсы в Австрию и Венгрию

Поезд №118/117 будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Отправляться из Черновцов он будет в 19:46 с прибытием в Чернигов в 12:06. В обратном направлении отправляться поезд будет по понедельникам, средам и пятницам в 16:09 с прибытием в Черновцы в 7:57 следующего дня.

На данном же маршруте поезда также останавливаются на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны, Хмельницкий, Винница, Калиновка-1, Казатин-1 и Фастов-1.

Напомним также, что с середины июня начнет курсировать через день поезд в Чернигов из Одессы. В то же время основная часть состава будет следовать до Сум с расцеплением по станции Нежин.

В свою очередь, Ивано-Франковск УЗ уже с 5 июня свяжет с другим морским курортом — Геническом. Туда же запустят поезд из Кривого Рога и Днепра.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Втратимо 7 млн грн": аеропорт "Київ" через відміну рейсу в Мінськ хоче меншу оренду землі
"Втратимо 7 млн грн": аеропорт "Київ" через відміну рейсу в Мінськ хоче меншу оренду землі
"Укрзализныця" запускает поезда в Геническ из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска
"Укрзализныця" запускает поезда в Геническ из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска
Авиакомпания МАУ возобновит прямые рейсы Киев-Варшава
Авиакомпания МАУ возобновит прямые рейсы Киев-Варшава
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. От партии "Свобода" требуют исключить из своих рядов Игоря Мирошниченко

  2. В Киеве показали ЗиЛ Щербицкого, Bentley Кеннеди и сотни других ретроавтомобилей (ФОТО)

  3. "Есть развитие": замглавы ОП Тимошенко отметил работу Терехова во главе Харькова

  4. Закрытие "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушает права человека — миссия ООН

  5. Данилов анонсировал создание в Украине кибервойск

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...