"Укрзализныця" продлит два поезда с Западной Украины до Чернигова

"Укрзализныця" с 1 июля до конца августа продлит до Чернигова маршруты поездов №43/44 Ивано-Франковск — Киев и №118/117 Черновцы — Киев. Об этом говорится в сообщении госкомпании. При этом между Киевом и Черниговом будет предусмотрена лишь одна промежуточная остановка — Нежин.

Поезд №43/44 будет курсировать через день с отправлением из Ивано-Франковска в 21:55 и прибытием в Чернигов в 12:43. В обратном направлении отправление значится в 14:40 с прибытием в Ивано-Франковск в 5:43.

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На маршруте предусмотрены остановки на станциях Бурштын, Ходоров, Львов, Броды, Кривин, Славута-1, Шепетовка, Новоград-Волынский-1, Коростень и Святошино.

Поезд №118/117 будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Отправляться из Черновцов он будет в 19:46 с прибытием в Чернигов в 12:06. В обратном направлении отправляться поезд будет по понедельникам, средам и пятницам в 16:09 с прибытием в Черновцы в 7:57 следующего дня.

На данном же маршруте поезда также останавливаются на станциях Новоселица, Ларга, Каменец-Подольский, Дунаевцы, Гречаны, Хмельницкий, Винница, Калиновка-1, Казатин-1 и Фастов-1.

Напомним также, что с середины июня начнет курсировать через день поезд в Чернигов из Одессы. В то же время основная часть состава будет следовать до Сум с расцеплением по станции Нежин.

В свою очередь, Ивано-Франковск УЗ уже с 5 июня свяжет с другим морским курортом — Геническом. Туда же запустят поезд из Кривого Рога и Днепра.