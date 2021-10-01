"Укрзализныця" сэкономила 4 млрд грн для проектов "Большой стройки"

"Укрзализныця" закупила более 4,9 млн мВт/ч электроэнергии по цене 1105 грн за МВт/ч, что позволит сэкономить минимум 4 млрд грн у НАЭК "Энергоатом". Для УЗ это первая закупка электроэнергии напрямую у производителя.

Сэкономленные средства планируется направить на обновление железной дороги, в частности электрификацию участков в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"Средневзвешенная цена по итогам аукциона составляет 1105 грн за мВт/ч, это будет зафиксировано в контракте. По сравнению с сентябрем этого же года цена упала почти вдвое. Средневзвешенная цена контракта самая низкая в 2021 году. И она будет зафиксирована в следующем году, без риска сезонных колебаний", — отметил министр.

Контракт с "Энергоатомом" обеспечит более 85% годового спроса железной дороги до конца 2022 года. По словам Александра Кубракова, сделка выгодна и для государственной генерации, ведь "Укрзализныця" — мощный и стабильный потребитель электроэнергии.

"Объемы потребления железнодорожной компании, учитывая наши планы в рамках "Большой стройки" по электрификации, с каждым годом будут только увеличиваться", — добавил министр.

"Укрзализныця" уже запустила первые проекты по электрификации 11 км на участке Киев — Васильков-1 и 30 км на участке Черкассы — Т. Шевченко. В Одесской области начали обустройство и электрификацию второго главного пути на участке Черноморская — Береговая протяженностью 6,9 км.

Закупка электроэнергии по сниженному тарифу стала возможна благодаря постановлению правительства, позволяющему субъектам Государственной генерации продавать электроэнергию "Укрзализныце" по специальной упрощенной процедуре. Дополнительно Кабмин установил ценовые пределы на электрическую энергию во время аукционов.

Напомним, в рамках программы президента "Большая стройка" также запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.