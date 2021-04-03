Транспорт 60 минут назад

"Укрзализныця" снова запускает поезд между Харьковом и Мариуполем

Поезд начнет курсировать с 9 апреля

"Укрзализныця" снова запускает поезд между Харьковом и Мариуполем "Укрзализныця" снова запускает поезд между Харьковом и Мариуполем

"Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 между Харьковом и Мариуполем.

Рейс начнет курсировать между городами с 9 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

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В частности, из Харькова поезд №77/78 будет отправляться по понедельникам, средам и каждую пятницу.

В свою очередь из Мариуполя отправление — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

"УЗ назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая 2021 года с целью изучения спроса и заполненности. Если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным", — рассказали в компании.

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Ранее стало известно, что в течение 3 — 5 апреля "Укрзализныця" осуществит ряд рейсов из "красных" зон карантина. Компания уже открыла продажу билетов на эти рейсы.

"Укрзализныця" также анонсировала запуск этим летом 30 поездов в популярных направлениях.

Как сообщалось, поезд №732 "Интерсити" сообщением Киев — Запорожье 29 марта сошел с рельсов в районе станции Славгород на границе Днепропетровской и Запорожской областей, не доехав, таким образом, около 50 км до конечной станции.

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