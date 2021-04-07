Транспорт 1 час назад

"Укрзализныця" возобновляет движение поездов между Львовом и Ровно

Региональные поезда с остановками в Пидзамче, Бродах, Дубно и Здолбунове начнут движение с 9 апреля

Фото: УЗ Фото: УЗ
Фото: УЗ

В "Укрзализныце" анонсировали возобновление курсирования поездов между Львовом и Ровно.

Региональные поезда с остановками в Пидзамче, Бродах, Дубно и Здолбунове начнут движение с 9 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба УЗ.

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В частности, поезд №804/803 будет отправляться со станции Ровно в 06:45. Остановки будут совершаться в Здолбунове (6:58-7:00), Дубно (7:32-7:34), Бродах (8:16-8:18), Пидзамче (9:22-9:23). Во Львов поезд прибывает в 9:35.

В свою очередь поезд №806/805 будет отправляться из Львова в 16:31. Остановки в Пидзамче (16:41-16: 42), Бродах (17:44-17:46), Дубно (18:26-18:28), Здолбунове (19:01-19:03). В Ровно прибывает в 19:16.

При этом в "Укрзализныце" напомнили о необходимости пассажирам соблюдать правила противоэпидемической безопасности, в частности, носить маску, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и прочее.

Ранее УЗ приостановила движение части поездов в регионах "красной" зоны карантина по коронавирусу.

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Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №77/78 между Харьковом и Мариуполем. Рейс начнет движение между городами с 9 апреля.

Ранее стало известно, что в течение 3 — 5 апреля "Укрзализныця" осуществит ряд рейсов из "красных" зон карантина. Компания уже открыла продажу билетов на эти рейсы.

"Укрзализныця" также анонсировала запуск этим летом 30 поездов в популярных направлениях.

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