"Укрзализныця" запускает интерактивную карту движения поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) планирует автоматизировать процессы движения поездов за счет запуска интерактивной карты движения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава УЗ Владимир Жмак, подводя итоги первого заседания правления после своего назначения.

В своем сообщении Жмак озвучил ряд планов "Укрзализныци" по оптимизации движения.

"Сейчас мы уже можем говорить о наличии решений по вопросам пропускной способности отдельных ключевых участков и тягового потенциала, необходимого для обеспечения перевозок, по увеличению плеча обслуживания одним локомотивом, по электрификации определенных участков с целью высвобождения тепловозов и улучшения эксплуатационной работы", — заявил Жмак.

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По его словам, в результате воплощения этих решений "Укрзализныця" сможет убрать локомотивы с одних участков и передать их для использования на другие, где есть нехватка тяги.

Жмак подчеркнул, что это позволит перевозить больше грузов и доставлять их быстрее, а также сделает УЗ более привлекательной и удобной для бизнеса.

"Следующий шаг — запуск интерактивной карты движения, что позволит автоматизировать процессы движения и отслеживать их в реальном времени 24/7. Пакет решений уже готов для обсуждения на заседании правления компании", — отметил Жмак.

Напомним, 26 августа Кабинет министров назначил новым главой правления АО "Укрзализныця" главу наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака.

После назначения на должность Жмак заявил, что хочет выделить в УЗ четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.