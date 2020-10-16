Энергетика 1 час назад

Уряд перекладає відповідальність за зростання тарифів на місцеву владу — Шлапак

Це несправедливо, бо впливати на енергогенеруючі компанії місцева влада не може, а центральна — навпаки

Алла Шлапак. Фото: Facebook Алла Шлапак. Фото: Facebook
Алла Шлапак. Фото: Facebook

Кандидатка у депутати до Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак назвала намір уряду перекласти на місцеву владу в регіонах функцію встановлення комунальних тарифів для населення несправедливим рішенням й намаганням перекласти відповідальність "з хворої голови на здорову" .

"Це прагнення перекласти відповідальність з центрального рівня на місцевий рівень, при цьому абсолютно відмовляючись від виконання своєї основної функції — бути регулятором формування комунальних тарифів. Подібна ініціатива уряду, на жаль, це точно не у підтримку українців і точно немає нічого спільного з державною безпекою і захистом прав людини. Це рішення є несправедливим", — сказала Алла Шлапак під час ефіру на телеканалі "112-Україна".

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Вона наголосила, що це рішення є несправедливим, оскільки усі енергогенеруючі компанії у країні, як правило, є такими, на які місцева влада не може впливати. За її словами, після виборів українці отримають нові комунальні платіжки, в яких не буде відповіді на питання, хто несе відповідальність за зростання тарифів і на якій підставі ці тарифі були нараховані.

"Коли правоохоронна і судова система у країні не працюють, здійснювати такий перерозподіл повноважень є неправильним і несправедливим", — вважає Алла Шлапак.

Нагадаємо, на засіданні 9 жовтня Кабінет міністрів України підтримав розроблений Мінрегіоном законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення". Зміни передбачають передачу повноважень з ліцензування господарської діяльності у сферах тепло-, водопостачання та водовідведення і, відповідно, встановлення тарифів на теплову енергію та комунальні послуги від Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг до місцевих органів влади.

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