Урожай масличных в Украине может снизиться — эксперт

Общий валовой сбор масличных культур в Украине в 2020 году может составить 22,6 — 23,1 млн тонн против 23,1 млн тонн в 2019 году.

Такие данные 10 апреля озвучила аналитик ИА "АПК-Информ" Юлия Иваницкая в ходе своего выступления на онлайн-конференции "Урожай-2020: готов ли украинский АПК к вызовам пандемии?" сообщает "Зерно онлайн".

По ее словам, площадь сева подсолнечника в украинских хозяйствах под урожай-2020 может составить 6,2 — 6,3 млн га, тогда как в 2019 году составляла 6 млн га.

"Площадь сои либо останется на прошлогоднем уровне, либо же может сократиться (на 6%). По рапсу также ожидаем снижение уборочной площади за счет большей гибели озимого рапса. Тогда как яровым рапсом может быть засеяно 60 тысяч га, что в 2 раза превысит площадь в 2019 году", — уточнила она.

Эксперт отметила, что если в почве и дальше будет фиксироваться недостаточное количество влаги, урожайность всех масличных культур будет ниже, чем в 2019 году.

Напомним, в 2019 году посевные площади под высокоолеиновым (ВО) подсолнечником в ключевых странах-производителях масличной продукции возросли почти на 40% в год (на 360 тысяч га) и составили 1,3 млн га.