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Уряд запровадив програми компенсацій для роботодавців за працевлаштування людей з інвалідністю
Уряд запровадив компенсаційні програми для роботодавців за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю та за працевлаштування зареєстрованих безробітних і внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. Компенсації охоплюють витрати на створення робочих місць та часткове покриття заробітної плати. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Однією з таких програм є компенсація витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ груп.Роботодавці, які адаптують робочі місця під потреби таких працівників, можуть отримати від держави фінансову підтримку.
Розмір компенсації залежить від групи інвалідності та може сягати значних сум: до 106,5 тисяч гривень для осіб з інвалідністю І групи та до 71 тисячі гривень для осіб з інвалідністю ІІ групи.
Крім того, держава надає компенсацію роботодавцям за працевлаштування осіб з інвалідністю, які мають статус зареєстрованого безробітного. У цьому випадку роботодавець може отримати відшкодування у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці такого працівника протягом шести місяців. При цьому розмір компенсації не може перевищувати розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виплати.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Додамо, що відповідно до статті 38, пункту 5 Бюджетного кодексу України, мінімальний розмір заробітної плати встановлюється щорічно у Законі про Державний бюджет. На даний момент мінімальна місячна заробітна плата в Україні становить 8000 гривень.
Також передбачена компенсація роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю. За таких умов роботодавець може отримувати компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати протягом шести місяців. Програма спрямована на підтримку як внутрішньо переміщених осіб, так і роботодавців, які надають їм робочі місця.
Про те, як облаштувати робоче місце для ветеранів з інвалідністю читайте у матеріалі Delo.ua.
Фото: ua.depositphotos.com