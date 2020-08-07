"Увеличит теневую занятость": бизнес выступил против поднятия минимальной зарплаты

Представители украинского бизнеса выступили категорически против инициативы повышения размера минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской бизнес ассоциации".

В частности, бизнес удивлен решением поднять "минималку", поскольку оно "приводит к увеличению фискального давления на оплату труда и вызывает цепную реакцию негативных последствий".

"Не вызывает сомнения, что увеличение фискального давления в разгар экономического кризиса и неопределенности будет стимулировать рост сектора "теневых" заработных плат, что приведет к снижению налоговых поступлений от той части бизнеса, которая пойдет на "тенизацию" своей деятельности", — говорится в заявлении ЕБА.

Как следствие, считают в ассоциации, будут ухудшены условия деятельности именно для добросовестных плательщиков: они будут нести дополнительные расходы на уплату ЕСВ, при этом, сталкиваясь с усиленной недобросовестной конкуренции со стороны теневого сектора, который вырастет в результате принятия законопроекта о повышении "минималки".

"Непродуманное решение об усилении фискального давления приведет к уменьшению поступлений в бюджеты в результате "тенизации" экономики и приведет к выборочному ухудшению условий деятельности добросовестного бизнеса. Фактически, именно на добросовестный бизнес будет переведено бремя увеличенных фискальных аппетитов", — уверены представители бизнеса.

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При этом в "Европейской бизнес ассоциации" заверили, что последовательно поддерживают качественные инициативы, направленные на детенизацию оплаты труда и борьбу с "теневой" экономикой.

"Добросовестный бизнес неоднократно подчеркивал важность таких инициатив и свою готовность участвовать в их обработке и реализации. Однако, по мнению экспертов Ассоциации, данный законопроект не является частью таких системных инициатив и, наоборот, способен углубить кризисные явления", — подчеркнули в ЕБА.

"Сообщество ожидает, что власть все же обратит внимание на голос добросовестного бизнеса и прекратит законодательный хаос в налоговой сфере, который продолжается не первый год, и негативно влияет, в первую очередь, на прозрачные компании. Добросовестный бизнес устал быть площадкой для налоговых экспериментов. Период кризиса отразился на всему бизнес сообществу, поэтому сейчас важно поддержать компании, а не создавать дополнительные препятствия для прозрачной деятельности бизнеса", — добавили там.

В связи с этим ассоциация настаивает на неприемлемости законопроекта №3963, если не будет снижена максимальная величина базы начисление ЕСВ с целью недопущения роста нагрузки на добросовестных плательщиков.

Напомним, 6 августа по представлению президента в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября 2020 года.

Как сообщалось, 29 июля Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на следующие 3 года. Именно в нем было заложено поэтапное поднятие минимальной зарплаты в стране.