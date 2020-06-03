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"УЗ": закупка крупной партии колес и бандажей обеспечит потребность до 2022 года

"Укрзализныця" внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Укрзализныця" объявила несколько тендеров на прогнозную потребность до конца 2022 года, в частности — на закупку цельнокатаных колес и черновых бандажей. Так, в частности, на колеса ориентировочно планируют потратить 1,9 млрд грн; на бандажи — 505 млн грн. 

Как сообщают в пресс-службе компании, сейчас идет внедрение практики долгосрочных договоров на критическую продукцию — в частности на колеса, бандажи и тормозные колодки, в связи с чем и были объявлены эти тендеры. 

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При этом, подчеркивают в компании, конечная сумма будет корректироваться. "Что касается ориентировочной суммы закупки, она формируется по стандартной методике на базе коммерческих предложений, последних цен и информации с рынка (в частности, аналогичных тендеров на порталах государственных закупок Беларуси и России). Ожидаемая стоимость не является суммой конечного контракта, она меняется в процессе аукциона, а потом всегда проверяется на момент выдачи заказов на поставку и корректируется в случае необходимости. Только на протяжении 2020 года "Укрзализныця" заключила дополнительные соглашения на уменьшения цен по существующим договорам более чем на 200 млн грн", — говорится в сообщении.

Объемы закупки также будут подвергаться коррекции. "Заказы на поставку выдаются в соответствии с уровнем запасов и планированием финансовых ресурсов, а это значит, что "Укрзализныця" не заказывает товары, на которые нет имеющейся потребности или заранее запланированных средств". 

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